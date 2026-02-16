موسم جديد لـ«نصائح شريفة» على الراديو 9090 في رمضان

يستقبل الراديو 9090 شهر رمضان بموسم جديد من برنامج "نصائح شريفة"، الذي تقدمه الدكتورة شريفة أبو الفتوح.



تدور فكرة الموسم الجديد حول رحلة عبر محافظات مصر، حيث تستعرض كل حلقة أكلة شعبية شهيرة تميز مكان معين، كما يركز البرنامج على كيفية الاستفادة المثالية من العناصر الغذائية الموجودة في المائدة الرمضانية المصرية.



ويهدف هذا الطرح التوعوي إلى تصحيح العادات الغذائية الخاطئة المرتبطة بوجبات الإفطار والسحور، موضحا البدائل الذكية التي تحول الأكلات الشهيرة إلى وجبات متوازنة تدعم نشاط الجسم وتجنبه الشعور بالخمول أو التخمة.



برنامج "نصائح شريفة" تقدمه الدكتورة شريفة أبو الفتوح، طوال أيام شهر رمضان على الراديو 9090، في تمام الساعة 1:30 ظهرا.