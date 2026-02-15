خاص.. اتحاد الطائرة يكشف موقفه الرسمي من مشاركة سيدات الزمالك في بطولة أفريقيا

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن تطورات مهمة بشأن مشاركة فريق سيدات نادي الزمالك في بطولة أفريقيا للأندية، المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أبريل المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن اتحاد الكرة الطائرة وافق رسميًا على طلب الزمالك بالمشاركة في البطولة، بعدما تقدمت إدارة القلعة البيضاء بمخاطبة رسمية لإدراج الفريق ضمن قائمة الأندية المشاركة، ليتم حسم الجدل حول موقف الفريق من الظهور القاري المرتقب.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت مهم بالنسبة للفريق، الذي يسعى للظهور بشكل قوي في البطولة القارية، خاصة في ظل إقامتها على الأراضي المصرية، وهو ما يمنح الزمالك دفعة معنوية كبيرة للمنافسة على اللقب وإسعاد جماهيره.

وفي سياق متصل، كان الزمالك قد سدد مبلغ 2 مليون و250 ألف جنيه للاتحاد المصري للكرة الطائرة كجزء من مديونيته المستحقة، الأمر الذي ترتب عليه رفع الإيقاف عن ثلاثي الفريق: محمد عادل، وأحمد فتحي، والمحترف الروسي ديمتري ياكوفليف، ليصبحوا جاهزين لدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسة قوية بين أبرز أندية القارة، في ظل سعي الفرق المصرية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتائج مميزة، وهو ما يزيد من أهمية مشاركة الزمالك واستعداده الكامل فنيًا وإداريًا للبطولة.