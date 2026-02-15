شاهد.. إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي

قدم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي اعتذارا للجماهير الحمراء الحاضرة في مدرجات ملعب استاد القاهرة الدولي قبل انطلاق مواجهة الأهلي والجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص إمام عاشور على الاعتذار للجماهير عما بدر منه خلال الفترة الماضية وتعرض بسببها للعقوبة بتغريمه مليون ونصف المليون جنيه والتدريب منفردا لمدة أسبوعين لعدم سفره مع بعثة الفريق إلى تنزانيا خلال مواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الأهلي لمباراة الجيش الملكي المغربي التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ويلسين كامويش وحسين الشحات ويوسف بلعمري وإمام عاشور وأحمد عيد وعمرو الجزار وكريم فؤاد.