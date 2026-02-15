دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الجيش الملكي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقد حرص الجهاز الفني واللاعبون على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل بدء عمليات الإحماء.

وضمت قائمة اللاعبين للمباراة كلًّا من:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ويلسين كامويش ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ويوسف بلعماري وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد وعمرو الجزار ومروان عثمان وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

وحسم الأهلي تأهله إلى الدور ربع النهائي بدوري الأبطال قبل الجولة الأخيرة وذلك بعد تصدر قمة المجموعة الثانية برصيد ٩ نقاط.