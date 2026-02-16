تباين أداء أسواق آسيا وسط ضعف التداولات وضغوط على الأسهم اليابانية

تباين أداء الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم /الاثنين/، في ظل انخفاض ملحوظ في أحجام التداول نتيجة عطلات رسمية في عدد من الأسواق الرئيسية، بينما تعرضت الأسهم اليابانية لضغوط عقب صدور بيانات نمو اقتصادي جاءت دون التوقعات؛ الأمر الذي عزز حالة الحذر بين المستثمرين في المنطقة.

وانخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.2%، كما هبط مؤشر توبكس بنسبة 0.8%، عقب صدور بيانات أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 0.2% على أساس سنوي خلال الربع الرابع، وهو مستوى أقل بكثير من توقعات الأسواق التي رجحت نموا بنسبة 1.6%.

وأظهرت البيانات تحسنا طفيفا مقارنة بالانكماش المسجل في الربع الثالث، إلا أنها عكست استمرار ضعف النشاط الاقتصادي.

وجاءت القراءة الضعيفة مدفوعة بتراجع إنفاق الشركات وضعف الطلب على الصادرات، إلى جانب فتور الاستهلاك الخاص، في حين لم تنجح إجراءات التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة اليابانية في أواخر عام 2025 في دعم وتيرة النمو بشكل كاف.

وفي هونج كونج، ارتفع مؤشر هانج سنج بنسبة 0.3% وسط تداولات محدودة، مدعوما بمكاسب في أسهم قطاع التعدين، إذ ارتفعت أسهم شركتي "سي إم أو سي جروب" و"لاوبو جولد" بنحو 6% لكل منهما، عقب إدراجهما ضمن مكونات المؤشر بعد المراجعة الأخيرة.

كما صعد سهم شركة "كونتيمبوراري أمبيركس تكنولوجي" بنسبة 2.5% بعد إضافته إلى المؤشر، في حين تراجع سهم شركة "تشونجشنج جروب" بنحو 2% بعد استبعاده من المؤشر.

وظلت الأسواق الصينية مغلقة بسبب عطلات رأس السنة القمرية، كما أغلقت أسواق كوريا الجنوبية وتايوان أبوابها؛ ما أسهم في انخفاض مستويات السيولة في الأسواق الإقليمية.

وفي أسواق أخرى بالمنطقة، ارتفع مؤشر "إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.2%، بينما تراجع مؤشر "ستريتس تايمز" في سنغافورة بنسبة 0.1%، عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ نمو الصادرات غير النفطية خلال شهر يناير.

كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "نيفتي 50" الهندي بنسبة 0.4%، وسط مخاوف بشأن تأثير التطورات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على قطاع التكنولوجيا، وذلك بعد أن سجل المؤشر خسائر بنسبة 1.3% في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وجاء أداء الأسواق الآسيوية متأثرا أيضا بالأداء الضعيف في بورصة وول ستريت، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، رغم صدور بيانات تضخم جاءت متوافقة نسبيا مع التوقعات، إلى جانب إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة رسمية