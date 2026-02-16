قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور يشيد بجماهير القلعة البيضاء بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
رئيس الوزراء السوداني: الحرب فرضت علينا ونحن دعاة سلام
صلاح ومرموش في انتظار قرعة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي
ناصر منسي.. من حافة الرحيل إلى رجل اللحظة في الزمالك
استثناءات محددة | من يُسمح له بالعمل بعد الثانية صباحًا في رمضان؟
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

تباين أداء أسواق آسيا وسط ضعف التداولات وضغوط على الأسهم اليابانية

أ ش أ

 تباين أداء الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم /الاثنين/، في ظل انخفاض ملحوظ في أحجام التداول نتيجة عطلات رسمية في عدد من الأسواق الرئيسية، بينما تعرضت الأسهم اليابانية لضغوط عقب صدور بيانات نمو اقتصادي جاءت دون التوقعات؛ الأمر الذي عزز حالة الحذر بين المستثمرين في المنطقة.
وانخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.2%، كما هبط مؤشر توبكس بنسبة 0.8%، عقب صدور بيانات أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 0.2% على أساس سنوي خلال الربع الرابع، وهو مستوى أقل بكثير من توقعات الأسواق التي رجحت نموا بنسبة 1.6%.
وأظهرت البيانات تحسنا طفيفا مقارنة بالانكماش المسجل في الربع الثالث، إلا أنها عكست استمرار ضعف النشاط الاقتصادي.
وجاءت القراءة الضعيفة مدفوعة بتراجع إنفاق الشركات وضعف الطلب على الصادرات، إلى جانب فتور الاستهلاك الخاص، في حين لم تنجح إجراءات التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة اليابانية في أواخر عام 2025 في دعم وتيرة النمو بشكل كاف.
وفي هونج كونج، ارتفع مؤشر هانج سنج بنسبة 0.3% وسط تداولات محدودة، مدعوما بمكاسب في أسهم قطاع التعدين، إذ ارتفعت أسهم شركتي "سي إم أو سي جروب" و"لاوبو جولد" بنحو 6% لكل منهما، عقب إدراجهما ضمن مكونات المؤشر بعد المراجعة الأخيرة.
كما صعد سهم شركة "كونتيمبوراري أمبيركس تكنولوجي" بنسبة 2.5% بعد إضافته إلى المؤشر، في حين تراجع سهم شركة "تشونجشنج جروب" بنحو 2% بعد استبعاده من المؤشر.
وظلت الأسواق الصينية مغلقة بسبب عطلات رأس السنة القمرية، كما أغلقت أسواق كوريا الجنوبية وتايوان أبوابها؛ ما أسهم في انخفاض مستويات السيولة في الأسواق الإقليمية.
وفي أسواق أخرى بالمنطقة، ارتفع مؤشر "إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.2%، بينما تراجع مؤشر "ستريتس تايمز" في سنغافورة بنسبة 0.1%، عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ نمو الصادرات غير النفطية خلال شهر يناير.
كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "نيفتي 50" الهندي بنسبة 0.4%، وسط مخاوف بشأن تأثير التطورات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على قطاع التكنولوجيا، وذلك بعد أن سجل المؤشر خسائر بنسبة 1.3% في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي.
وجاء أداء الأسواق الآسيوية متأثرا أيضا بالأداء الضعيف في بورصة وول ستريت، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، رغم صدور بيانات تضخم جاءت متوافقة نسبيا مع التوقعات، إلى جانب إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة عطلة رسمية

الأسهم الآسيوية عطلات رسمية انخفاض أحجام التداول

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

محافظ البنك المركزي

البنك المركزي المصري يطلق مبادرات التمويل المستدام ويعزز السياسات المناخية

اجتماعات وزير البترول مع القيادات للاستعدادات لشهر رمضان

زيادة عدد أسطوانات البوتاجاز.. متحدث البترول يكشف استعدادات رمضان وحقيقة تكلفة عداد الغاز

جانب من الحملة

حملة إزالات لمخالفات المباني في حدائق أكتوبر ومصادرة المعدات.. صور

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

