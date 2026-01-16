طارق السيد: بركات الأقرب إلى قلبي ووالدي تميمة حظي في المباريات

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق عن أكثر لاعب كان يعمل له ألف حساب فى الأندية المصرية خاصة النادي الأهلي.

قال طارق السيد نجم الزمالك فى حواره لـ صدى البلد: محمد بركات أكثر لاعب بنهزر مع بعض ونلعب على بعض ومكانش غلس أو رخم فى الملعب.

تابع طارق السيد: محمد بركات لما كان بيبدأ المباراة معندوش وسط طول الوقت هو بيهزر فى الملعب وبيضحك وبيركز جدا فى المباراة لكن دمه خفيف جدا.

أضاف طارق السيد نجم الزمالك السابق: بركات من اللاعبين المميزن ومن أكثر اللاعبين الأقرب إلي قلبي فى النادي الأهلي وبركات أخويا وكنت أحب أتفرج عليه وهو في الملعب وبإستثناء حازم إمام ده في حتة تانية لكن كنادي منافس كنت بحب أتفرج علي بركات.

وعن طقوسه قبل خوض أي مباراة قال طارق السيد نجم الزمالك السابق: القرآن الكريم كان دائما معي وبخلاف ذلك كنت أتحدث مع والدي قبل خوض أي لقاء وكان كثير الدعاء لي وكان فارق معايا كتير جدا ووالدي كان التميمة بتاعتي اللي بتفائل بها فى كل مباراة.