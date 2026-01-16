قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القنوات المجانية الناقلة لـ مباراة مصر ونيجيريا
60 مليون جنيه وتسهيلات مالية | كواليس صفقة ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16-1-2025
طارق السيد: بركات الأقرب إلى قلبي ووالدي تميمة حظي في المباريات
مباراة لا تنسى | كواليس تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقى لأول مرة على حساب الأهلي
الأزهر للفتوى: نتصدى للتشكيك في المعجزات النبوية وحماية الشباب من الشبهات
افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها في كفر الشيخ | صور
إجراء ألماني عاجل يخص جزيرة جرينلاند
بعد افتتاح الرئيس السيسى له.. محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم
فرحت جدا.. مؤلف كارثة طبيعية عن قرار صرف اللبن المدعم للتوائم
ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة في القانون
أبرز المواجهات.. مصر تسحق نيجيريا بسداسية في كأس الأمم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق السيد: بركات الأقرب إلى قلبي ووالدي تميمة حظي في المباريات

طارق السيد نالزمالك السابق
طارق السيد نالزمالك السابق
يسري غازي

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق عن أكثر لاعب كان يعمل له ألف حساب فى الأندية المصرية خاصة النادي الأهلي.

قال طارق السيد نجم الزمالك فى حواره لـ صدى البلد: محمد بركات أكثر لاعب بنهزر مع بعض ونلعب على بعض ومكانش غلس أو رخم فى الملعب.

تابع طارق السيد: محمد بركات لما كان بيبدأ المباراة معندوش وسط طول الوقت هو بيهزر فى الملعب وبيضحك وبيركز جدا فى المباراة لكن دمه خفيف جدا.

أضاف طارق السيد نجم الزمالك السابق: بركات من اللاعبين المميزن ومن أكثر اللاعبين الأقرب إلي قلبي فى النادي الأهلي وبركات أخويا وكنت أحب أتفرج عليه وهو في الملعب وبإستثناء حازم إمام ده في حتة تانية لكن كنادي منافس كنت بحب أتفرج علي بركات.

وعن طقوسه قبل خوض أي مباراة قال طارق السيد نجم الزمالك السابق: القرآن الكريم كان دائما معي وبخلاف ذلك كنت أتحدث مع والدي قبل خوض أي لقاء وكان كثير الدعاء لي وكان فارق معايا كتير جدا ووالدي كان التميمة بتاعتي اللي بتفائل بها فى كل مباراة.

طارق السيد الزمالك محمد بركات حازم إمام الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

ادعيه ليله الاسراء والمعراج - دعاء ليله الاسراء والمعراج

ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

"عن شهر رجب رسالة السلام" ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يعقد ندوته الأسبوعية السبت المقبل

رجب رسالة سلام.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يعقد ندوته السبت

من دروس الإسراء والمعراج "جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

من دروس الإسراء والمعراج جبر الخواطر.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد