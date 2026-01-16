جمال حمزة: زيزو لم يظهر مع المنتخب.. وأؤيد احتراف حسام عبد المجيد بشرط

أكد جمال حمزة، نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر لم يكن مؤثرًا مع الفراعنة خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أنه يلعب في نفس مركز محمد صلاح وهذا تسبب في مشاركته لدقائق قليلة.

وأضاف حمزة خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع على قناة MBC مصر 2: : «مش عارف المركز اللي ممكن يلعب فيه زيزو في ظل الطريقة اللي بيعتمد عليها حسام حسن».

كما علق على مستقبل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك ومنتخب مصر، قائلًا: «لو في عرض احتراف مميز لحسام عبد المجيد، يرحل، ومع وضع نسبة بيع وعقد احترافي يضمن حقوق نادي الزمالك».