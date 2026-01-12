حسين الشحات يهنئ زيزو بعيد ميلاده| ماذا قال؟

هنأ حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، أحمد سيد زيزو، بمناسبة عيد ميلاده، ذلك عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب الشحات عبر خاصية الاستوري: “كل سنة وانت طيب يا حبيبي”.

حسين الشحات على انستجرام

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

أهداف منتخب مصر

وسجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

ونجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة.

وسجّل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ليحولها في مرمى كوت ديفوار.

وسجّل أحمد فتوح هدف منتخب كوت ديفوار بعد تحويله لكرة عرضية بالخطأ في مرماه لم يستطع التعامل معها بشكل جيد لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

وسجّل جويلا دوي هدف كوت ديفوار الثاني في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي من منتخب مصر.

ويُواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي منتخب السنغال الذي تغلب على منتخب مالي في الدور ربع النهائي.