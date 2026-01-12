سفر المشجعين.. مراد مكرم يعتذر بعد الهجوم على الفنانين

وجه الفنان مراد مكرم، رسالة اعتذار بعد منشور شاركه مع جمهوره عن سفر الجماهير، لدعم منتخب مصر أمام السنغال، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على فيسبوك: “أنا شيلت بوست سفر المشجعين، لأن فيه ناس دخلت غلطت في الفنانين وماراعوش آداب الحوار وما راعوش إن اللي بيتهاجموا دول زمايلي، فأنا بعتذر للناس الي جه اسمهم في التعليقات، وبعتذر للي أيدوا الفكرة بدون غلط في حد المقصود كان تشجيع الشركات المعلنة على تمويل سفر شباب يقدروا يشجعوا بال٩٠ و ال١٢٠ دقيقه بس يمكن خاني اختيار الكلمات الصحيحة بعتذر”.

وطرح الفنان مراد مكرم سؤالاً مثيرا بشأن منتخب مصر أمام السنغال.

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خوفي الوحيد ، إن السنغال دلوقتي عارفه نقطة ضعفنا...العرضيات...يا تري حسام يلحق يصلحها قبل يوم الاربع؟؟؟".