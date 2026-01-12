زيزو يتألق من مران المنتخب استعدادا لمواجهة السنغال

شارك أحمد سيد زيزو، لاعب منتخب مصر صورا من مران الفريق استعدادا لمواجهة السنغال في نصف نهائي أمم افريقيا.

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب السنغال، المقررة إقامتها في السابعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

أحمد سيد زيزو

وخاض منتخب الفراعنة، تدريبه الأخير بمدينة أغادير، قبل السفر في الثامنة مساء اليوم إلى مدينة طنجة، على أن يختتم تدريباته غداً استعداداً لمواجهة السنغال، في طنجة.

وشارك في مران منتخب مصر، جميع اللاعبين، باستثناء محمد حمدي، الذي توجه أمس إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.