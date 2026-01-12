كوليبالي: تركيزنا منصب على النهائي ولا نفكر في الحسابات أمام مصر

أكد كاليدو كوليبالي، نجم منتخب السنغال، أن تركيز لاعبي «أسود التيرانجا» ينصب بالكامل على حسم التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في الدور نصف النهائي من البطولة.

وأوضح كوليبالي أن تهديد سبعة لاعبين من صفوف المنتخب السنغالي بالإيقاف في حال الحصول على إنذارات جديدة خلال مباراة مصر، لن يؤثر على طريقة تفكير الفريق أو أسلوبه داخل الملعب، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو بلوغ المباراة النهائية.

وأشار قائد السنغال إلى أن اللاعبين لن يدخلوا اللقاء بعقلية الحسابات الفردية، مؤكدًا أن الجميع يلعب من أجل الجماهير، مع السعي لتجنب البطاقات قدر الإمكان دون التأثير على الأداء القتالي داخل أرض الملعب.

وأضاف أن بعض القرارات التحكيمية خلال مشوار الفريق كانت قاسية، إلا أن المنتخب لا ينشغل بالاعتراض، موضحًا أن الوصول إلى الدور نصف النهائي يعد إنجازًا مهمًا في حد ذاته.

وشدد كوليبالي على أن أي لاعب يشارك في المباراة سيقدم أقصى ما لديه، مؤكدًا أن المنتخب السنغالي سيخوض اللقاء بكل قوة من أجل تحقيق حلم التأهل وإسعاد جماهيره.

واختتم قائد «أسود التيرانجا» تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة من أجل الوصول إلى النهائي، متمنيًا أن يواصل المنتخب مشواره الناجح في البطولة.