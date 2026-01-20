مرموش دكة.. تشكيل مانشستر سيتي ضد بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا المدير الفني عن تشكيله فريقه لمواجهة بودو جليمت بعد قليل فى دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب اسبميرا مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت النرويجي، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ضد بودو جليمت على نحو التالى:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ريكو لويس - عبد القادر خوسانوف - ماكس ألين - ريان آيت نوري

الوسط: رودري - تيجاني رايندرز - نيكو أوريلي

الهجوم: فيل فودين - ريان شرقي - إيرلينج هالاند

وعلى مقاعد البدلاء:

جيمس ترافورد - ماركوس بتينلي - ناثان أكي - ستيفين مفوني - كيان نوبل - تشارلي جراي - جيريمي دوكو - عمر مرموش - ترويني سامبا - ديفيني موكاسا