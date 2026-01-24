قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
رياضة

شوط أول إيجابي بين توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

مجدي سلامة

انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير وبيرنلي، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ميكي فان دي فين بالهدف الأول للسبيرز في الدقيقة 38.

فيما تعادل أكسيل توانزيبي لفريق بيرنلي في الدقيقة 45+1.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: سبينس، فان دي فين، روميرو، دانسو.

خط الوسط: بورو، جالاجير، بيسوما.

خط الهجوم: تشافي، أودوبيرت، وسولانكي. 

ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، فيما يحتل بيرنلى المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة.

عرض رسمي من توتنهام يُقرب روبرتسون من الرحيل عن آنفيلد
 

شهدت الساعات الأخيرة تطورًا لافتًا في مستقبل الظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون مع نادي ليفربول، في ظل تلقيه عرضًا رسميًا من أحد كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تراجع مشاركاته مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ولا يحظى روبرتسون بفرص لعب منتظمة تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، الأمر الذي دفع اللاعب للتفكير جديًا في الرحيل عن قلعة «آنفيلد»، وقد يكون ذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في يناير بدلًا من انتظار نهاية الموسم.

ودخل نادي توتنهام هوتسبير في مفاوضات متقدمة مع ليفربول من أجل التعاقد مع المدافع المخضرم، حيث أرسل النادي اللندني عرضًا رسميًا لإتمام الصفقة خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

وأكد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن المفاوضات بين الأطراف تسير بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن روبرتسون منفتح على فكرة الانتقال إلى توتنهام، خاصة مع شعوره بأن فترته مع ليفربول تقترب من نهايتها.

وأوضح رومانو أن توتنهام يسعى لحسم الصفقة بسرعة، في ظل الحاجة الملحة لتعزيز مركز الظهير الأيسر بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها بن ديفيز مؤخرًا، ما دفع إدارة النادي للتحرك بشكل عاجل لتدعيم الخط الخلفي.

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

معرض الكتاب 2026

عايز تقابل الفنانين والمفكرين.. الرابط الرسمي لحجز تذاكر وأسعار دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

أسعار السجائر

كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

الكاكاو باللبن

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

بالصور

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

الاكتئاب

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

التهاب القولون

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

إيلون ماسك

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

