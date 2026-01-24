قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل توتنهام لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام
مجدي سلامة

أعلن توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه أمام بيرنلي، في إطار الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: سبينس، فان دي فين، روميرو، دانسو.

خط الوسط: بورو، جالاجير، بيسوما.

خط الهجوم: تشافي، أودوبيرت، وسولانكي. 

ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، فيما يحتل بيرنلى المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة.

عرض رسمي من توتنهام يُقرب روبرتسون من الرحيل عن آنفيلد
 

شهدت الساعات الأخيرة تطورًا لافتًا في مستقبل الظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون مع نادي ليفربول، في ظل تلقيه عرضًا رسميًا من أحد كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تراجع مشاركاته مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ولا يحظى روبرتسون بفرص لعب منتظمة تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، الأمر الذي دفع اللاعب للتفكير جديًا في الرحيل عن قلعة «آنفيلد»، وقد يكون ذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في يناير بدلًا من انتظار نهاية الموسم.

ودخل نادي توتنهام هوتسبير في مفاوضات متقدمة مع ليفربول من أجل التعاقد مع المدافع المخضرم، حيث أرسل النادي اللندني عرضًا رسميًا لإتمام الصفقة خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

وأكد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن المفاوضات بين الأطراف تسير بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن روبرتسون منفتح على فكرة الانتقال إلى توتنهام، خاصة مع شعوره بأن فترته مع ليفربول تقترب من نهايتها.

وأوضح رومانو أن توتنهام يسعى لحسم الصفقة بسرعة، في ظل الحاجة الملحة لتعزيز مركز الظهير الأيسر بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها بن ديفيز مؤخرًا، ما دفع إدارة النادي للتحرك بشكل عاجل لتدعيم الخط الخلفي.

توتنهام بيرنلي الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

ترشيحاتنا

وكيل تعليم كفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية| صور

صورة من الحريق

محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق غرفة محولات كهرباء مستشفى أطفال مصر بميدان أبو الريش

اللواء سعيد عمارة وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

وكيل تضامن النواب: عيد الشرطة تخليد لملحمة وطنية جسدت روح الفداء

بالصور

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

تعلم القيادة
تعلم القيادة
تعلم القيادة

سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010

فيتامين D يحمي من الإصابة بالإنفلونزا في الشتاءً.. دراسة تكشف مفاجأة مهمة

فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء

نشرة المرأة واامنوعات| جمال شعبان يكشف معلومات مهمة عن كهرباء القلب.. احترس من تناول السوشي بهذه الطريقة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

المزيد