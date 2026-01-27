عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ

علق الإعلامي عمرو أديب على قانون تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، قائلا: الحكومة قالت أمام مجلس النواب اليوم أنها حاولت فرض عقوبات على سرقة التيار الكهربائي، ولكننا نرغب في تغليظ العقوبة لتكون من 100 ألف إلى مليون جنيه بالإضافة إلى الحبس.

وأضاف خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن نواب مجلس النواب كان لهم موقف محترم جدا مع الحكومة، متابعا: النواب قالت الناس هتعيش إزاي وهما معندهمش عدادات ومش عارفه توصل الكهربا لبيتها".

واسترسل:" الدولة هتعاقب المواطن اللي مش عارف يوصل العداد لبيته، وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ العقوبة".