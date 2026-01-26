قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
المطرب أحمد عادل: الجمهور هو اللي سماني كروان الصعيد
غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 25 أخرى بالبحيرة
ليفربول يعلن تعاقده مع أولى صفقاته الشتوية رسميا
مصطفى بكري: الأوضاع الاجتماعية التي نعيشها الآن لا تستوجب رفع عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذا الشكل
لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
مصطفى بكري يكشف أسباب رفضه لـ تعديلات قانون سرقة التيار الكهربائي

مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب
إسراء صبري

حذر النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من تداعيات التعديلات الجديدة على قانون سرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا أنها تساوي في العقوبة بين أصحاب المصانع والكومباوندات الفاخرة من جهة، والمواطنين البسطاء القاطنين في مناطق عشوائية من جهة أخرى، رغم الفارق الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار بكري خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة ام بي سي مصر إلى أن الغرامات المقترحة لن يتمكن أحد من سدادها، متسائلًا عن كيفية توصيل التيار الكهربائي للمناطق التي لم يُستكمل فيها قانون التصالح في مخالفات البناء حتى الآن.

وأعرب عن أمله في أن تعيد الحكومة النظر في هذه التعديلات، أو أن تقرر الجلسة العامة لمجلس النواب تأجيل مناقشة القانون، لحين توفير عدادات كهرباء لجميع المنازل.

وأكد أنه لا يجوز ترك المواطن الذي لا يمتلك عدادًا للكهرباء يعيش في الظلام، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول عادلة توازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحق المواطن في الحصول على خدمة أساسية.

