عمرو الزقم: سرقة الكهرباء جريمة ونؤيد العقوبة بشرط حل المشاكل التي تواجه المواطنين

قال النائب عمرو الزقم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن سرقة التيار الكهربائي جريمة لا يمكن إنكارها، والقانون يوقع العقوبات على من يقوم بالسرقة أو تسهيل الحصول على التيار بشكل غير رسمية.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحكاية نحن ضد الجريمة ونسعى لوضع عقوبة تناسب الجريمة، ولكن يجب أن نحل المشاكل التي تواجهه المواطنين وإدخال التيار الكهربائي، مثل قانون التصالح.

واسترسل: تم مواجهة الحكومة بوجود هيئات حكومية لا تدفع الكهرباء الموقعة عليها، متابعا: وفقا للحديث الذي تم تداوله اليوم وصلت فاتورة الكهرباء على الحكومة بقيمة 15 مليار تقريبا.

وأكمل: الأرقام الصحيحة ستصل للمجلس الجلسة القادمة وحينها سيتم معرفة المديونيات وفواتير الكهرباء بشكل رسمي، مضيفا: نحن لسنا ضد تغليط العقوبات ولكن يجب حل المشاكل والمعوقات في البداية.