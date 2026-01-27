قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
لم يلتزموا باتفاقنا.. ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية
والد أشرف داري يطالب الأهلي بـ 2.5 مليون دولار لفسخ التعاقد
عمرو أديب: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ستسجن نصف الشعب
ترامب يهدد دولة ذات سيادة.. إيران ترد على أمريكا في الأمم المتحدة
لماذا نهى النبي عن الصيام آخر يومين من شعبان؟.. اعرف الحكمة
بـ 90 مليار يورو.. فرنسا تعارض شراء صواريخ بريطانية للقوات الأوكرانية
وائل القباني لممدوح عباس: أدفع الشرط الجزائي لچون إدوارد ومشيه من النادي
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش
حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف
ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين
ديني

لماذا نهى النبي عن الصيام آخر يومين من شعبان؟.. اعرف الحكمة

صيام آخر يومين من شعبان
صيام آخر يومين من شعبان
أحمد سعيد

يكثر المسلمون في كل مكان من الصيام في شعبان لتهيئة النفس لاستقبال شهر رمضان، ومن أجل الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكثر الصيام في شعبان فهو شهر ترفع فيه الأعمال، وفي هذه الأيام المباركة يزداد السؤال حلول لماذا نهى النبي عن صيام آخر يومين من شعبان؟ وفي السطور التالية سوف نتعرف على حكم صيام آخر يومين من شهر شعبان.

لماذا نهى النبي عن الصيام آخر يومين من شعبان؟

وولبيان الحكم الشرعي حول صيام آخر يومين من شعبان، كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن أن صيام آخر يومين من شهر شعبان منهي عنه، مستشهدا بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» متفق عليه.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فتوى سابقة، أن هذا الحديث ينهىٰ النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر يومين من شهر شعبان واللذين يسبقان شهر رمضان، مشيرا إلى أن ذلك للفصل بين النفل والفرض، وللتَّقَوِّي علىٰ صيام رمضان، ولئلا يتعسف الناسُ فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيُدْخِلُوا في رمضان ما ليس منه.

حكم الصيام آخر يومين من شهر شعبان

وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صيام رمضان متعلق برؤية الهلال، فيكون مَنْ تَقَدَّمَه بيوم أو يومين قد صام دون رؤية كأنه يطعن في ذلك الحكم، وهذا إذا اعتقد وجوبه أو صام احتياطًا.

ونبه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من هذا النهي مَن اعتادَ صيام النوافل، فوافق هذا اليومُ عادةً له، كمَن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو أن يكون مِن عادته صيام الاثنين والخميس فيوافق أحدهما ، أو أن يكون قضاء يومٍ أفطره.

حكم صيام شعبان كاملا

وكانت دار الإفتاء، أكدت في فتوى سابقة لها، جواز صيام النصف الأول من الشهر كاملاً دون أي حرج شرعي، مشيرة إلى أن الاستحباب يكمن في التوقف عن التطوع بالصيام بعد انتصاف الشهر، وذلك لمنح الجسد فرصة للاستعداد البدني والروحي الكامل لاستقبال شهر رمضان المبارك بنشاط وحيوية.

وفيما يخص الصيام في النصف الثاني من الشهر، أوضحت الفتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ابتداء الصوم بعد يوم الخامس عشر من شعبان، إلا أن هذا النهي ليس عاماً؛ إذ يستثنى منه أصحاب العادات في الصيام، مثل من اعتاد صوم يومي الاثنين والخميس، أو من يقوم بصيام أيام القضاء الواجبة عليه من رمضان السابق، بالإضافة إلى صيام النذر والكفارات، مؤكدة أن من له ورد منتظم من الصيام لا يشمله هذا النهي.

واستندت دار الإفتاء إلى الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»، وهو الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

دعاء شهر شعبان 2026

  • ربّ إنيّ أسألك أن تريحَ قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في أصعب الظروف وأريني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.
  • اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، وصحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب ونصيبًا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم .
  • اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
  • اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.
  • اللهم استر عورتي و اقبل عثرتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين.
  • اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي.
