دعاء آخر يوم في رجب.. اختتمه بأفضل الدعوات

دعاء آخر يوم في رجب.. ساعات قليلة وينتهى شهر الله المحرم "رجب"، وما أجمل أن نختتم هذا الشهر بالدعاء ليرضى الله عنا ويتقبلنا فى عباده الصالحين، لذلك سنذكر لكم مجموعة من الأدعية التى يمكنكم ترديدها فى آخر يوم فى شهر رجب.

دعاء آخر يوم فى رجب

اللهم فى آخر يوم فى رجب نسألك أن تطوي صحائفنا فيه وقد غفرت ذنوبنا، وسترت عيوبنا، وقبلت توبتنا، اللهم بارك لنا فيما تبقى من أعمارنا، وبلّغنا شعبان ونحن في أحسن حال، وسلّمنا لرمضان ونحن في أحسن حال وأعنّا فيه على الصيام والقيام واكتب لنا فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النيران

اللهم إنا نسألك الجنة، وما يقرِّب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرًا يا رب العالمين.

يا ربِّ، أَفْرِحْنِي بِشَيْءٍ أَنْتَظِرُ حُدُوثَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي مُتَفَائِلٌ بِعَطَائِكَ فَاكْتُبْ لِي مَا أَتَمَنَّى، اللَّهُمَّ أَسْعِدْنِي بِأَبْسَطِ تَفَاصِيلِ حَيَاتِي وَقَرِّبْ لِيَ الْخَيْرَ، اللَّهُمَّ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ فَأَعِنِّي، اللَّهُمَّ أَسْعِدْنِي سَعَادَةً لَا نِهَايَةَ لَهَا

اللهمَّ إنا نعوذ بك من شَتاتِ الأمر، ومسِّ الضُّر، وضيق الصدر، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.

اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوَّى وقدَّر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين.



دعاء أول ليلة فى شهر شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه يستحب ترديد دعاء عند رؤية هلال شهر شعبان ، حيث قد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إِذا رأى الهِلالَ، قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).

اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحُب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفَّنا غير مفتونين يا رب العالمين.

اللهم بشِّرنا بما يَسرُّنا، وكُفَّ عنَّا ما يَضرُّنا، وثبِّت يقيننا، وارزقنا حلالًا يكفينا، وأبعد عنَّا كل شيء يؤذينا يا رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نسألك راحة البال يا رب العالمين.

اللهم إني أعلم أني عاصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعةً تقبل لمن عصاك يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار يا رب العالمين.

اللهم اجعل في قلوبنا نورًا، وفي أسماعنا نورًا، وفي أبصارنا نورًا، وعن يميننا نورًا، وعن شمائلنا نورًا يا رب العالمين.

اللهم انفعنا بما علَّمتنا، وعلِّمنا ما ينفعنا، وزِدنا علمًا وفقهًا وفهمًا يا رب العالمين.

اللهم يا بارئ البريات، ويا غافر الخـطيئات، ويا عالم الخفيات، ويا من أنت مطلع على الضمائر والنيات، يا من أحاط بكل شيء علمًا، ووسع كل شيء رحمة، وقهر كل مخلوق عزة وحكمًا، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وتتجاوز عن سيئاتنا إنَّك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللهمَّ إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدُك ونبيُّك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

رب أعنَّا ولا تُعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسِّر لنا طريق الهدى يا رب العالمين.

ربِّ اجعلنا لك شكَّارين، لك ذكَّارين، اكتبنا في سجل الطائعين، وردَّنا إليك غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين.

ربِّ تقبَّل توبتنا، واغسل قلوبنا من كل حقد أو حسد، وأجب دعاءنا، وثبِّت حجَّتنا، واهدِ قلوبنا يا رب العالمين.

دعاء استقبال شهر شعبان

«اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ».

«يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا رزقا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون».

«اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت».

«يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

«اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، و تداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».