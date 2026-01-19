دعاء اليوم الأول من شعبان .. ردده واغتنم الفرصة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دعاء اليوم الأول من شعبان

دعاء اليوم الأول من شعبان
دعاء اليوم الأول من شعبان

دعاء اليوم الأول من شعبان بعد أن استطلعت دار الإفتاء المصرية ليلة أمس، هلال شهر شعبان، مع غروب شمس أمس الأحد 29 رجب 1447 هـ ، وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير هو الأول من شعبان، وأنه يجب على الإنسان أن ينتهز هذه الفرص العظيمة في التوبة والاستغفار والتقرب من الله والمزيد من الطاعات، فضلاً عن الدعاء بترديد دعاء أول يوم فى شعبان، لذا ينشر لكم “صدى البلد” دعاء اليوم الأول من شعبان.

دعاء اليوم الأول من شعبان

اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا في شعبان ورمضان وسائر العام، اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة، وممن يقولون فيعملون، وممن يقولون فيخلصون، وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشي بالقرآن".

دعاء اليوم الأول من شعبان مكتوب مستجاب

اللهم اهدى بناتنا وأبنائنا واجعل مصر والعالم العربي والإسلامي في سلام وأمان".

اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

اللهم اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنىً.

اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فِراق غاٍلٍ، ولا استمرار مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال، وأعنا اللهم على صيامه وقيامه يا رب العالمين.

اللهم إن هذا هلال شعبان وقد ورد، وأنت أعلم بما فيه من الإحسان، فاجعله اللهم هلال بركات وسعادات كاملة الأمان والغفران والرضوان، وماحية الأخطار في الأحيان والأزمان، وحامية من أذى أهل العصيان والبهتان، وطهرنا فيه تطهيرا تصلح به للدخول على شهر رمضان مظفرين بأفضل ما ظفر به أحد من أهل الاسلام والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين.

«اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء، وبسلطانك الذي علا كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي غلبت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها».
 

دعاء أول يوم فى شعبان

اللهم قرّبني فيه إلى مرضاتك، وجنّبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفّقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين.

اللهم قوّني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقرّبين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنّك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.
 

دعاء أول يوم من شعبان مكتوب

اللهم أعنّي فيه على صيامه وقيامه، وجنّبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلّين.
اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام، بطولك يا ملجأ الآملين.
اللهم اجعل لي فيه نصيبًا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين.
اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقرّبين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.

