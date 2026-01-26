مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

أكد الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لشؤون الشباب انه واصلت إدارت ديرب نجم والحسينية تنفيذ فعاليات مهرجان "أنوار الموهبة" وذلك في إطار دعم المواهب الفنية والرياضية والدينية وتنمية قدرات النشء والشباب داخل مراكز الشباب بمحافظة الشرقية.

وأضاف انه شهدت إدارة ديرب نجم تنظيم فعاليات فنية متميزة بمشاركة 155 موهبة في مجالي الغناء والعزف الموسيقي، وذلك تحت إشراف الشاعر والروائي علاء عيسى حيث قدم المشاركون عروضا فنية لاقت استحسان الحضور في أجواء اتسمت بالرقي والإبداع.

وأشار الي انه على المستوى الرياضي شارك 170 لاعبًا في منافسات قوية بحضور جماهيري بلغ 350 مشاهدا، وأسفرت المباريات عن نتائج حافلة بالإثارة ففي صفط زريق فاز فريق أبو متنا على فريق المجفف كما تغلب فريق بهنيا على كراديس في مواجهات حُسمت بركلات الترجيح وفي ديرب نجم تبادل فريقا قرموط صهبرة وتل القاضي الفوز في فئتي الشباب والنشء بنتيجة (2 – 0).

وفي السياق ذاته واصلت إدارة الحسينية فعاليات المهرجان بتنظيم مسابقة كبرى لحفظ القرآن الكريم، شهدت مشاركة متميزة من الطلاب، واتسمت بروح تنافسية شريفة، إلى جانب تنظيم دوري رياضي عكس روح التحدي والانضباط، وساهم في استثمار طاقات الشباب في أجواء يسودها الالتزام والروح الرياضية.

تأتي هذه الفعاليات ضمن رؤية مهرجان “أنوار الموهبة” الهادفة إلى إعداد جيل متكامل يجمع بين العلم والقرآن والرياضة، بما يعزز بناء الإنسان المصري سليم الفكر والجسد وفي إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وتحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وبمتابعة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية لشؤون الشباب والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب وسيد خليل معاون وكيل الوزارة لشؤون الشباب وهشام إسماعيل مدير إدارة الحسينية.