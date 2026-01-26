قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ 10 ورش لتوعية 650 من النشء والشباب

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا بالغا ببناء وعي النشء والشباب، وحمايتهم من المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن الأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة تسهم في تنمية الشخصية المتوازنة، وترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز الانتماء الوطني، من خلال برامج هادفة تجمع بين التوعية، والتثقيف، وتنمية المهارات.

من جانبها أوضحت الدكتورة مني عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة أبرز البرامج والمشروعات الرياضية والمجتمعية المتنوعة التي تم تنفيذها علي مدار الأسبوع حيث تم تنفيذ (٨) ورش توعوية لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتعاون مع وحدة متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استفاد منها (٣٠٠) طليع وطليعة من المترددين على مراكز الشباب، بهدف رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة، والتعريف بآثارها النفسية والصحية والاجتماعية، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية وترفيهية تسهم في بناء الوعي المجتمعي السليم.

كما تم تنظيم فعاليات الورش بعدد من مراكز الشباب شملت مركز التنمية الشبابية بديرب نجم، مركز شباب ههيا، مركز التنمية الشبابية ناصر، مركز شباب سعود، مركز شباب الجعافرة، مركز شباب الصوالح، مركز التنمية الشبابية بالحسينية، ومركز شباب أولاد سيف.

فيما قامت إدارة تنمية النشء بتنفيذ برنامج الفنون التشكيلية للشُعب الفنية بمركزي شباب صفط الحنا والقنايات مستهدفًا (١٠٠) نشء، بهدف تنمية المهارات الفنية وتشجيع الصناعات اليدوية واكتشاف المواهب الإبداعية وتنفيذ جلسات الرواق الأزهري بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف  بإجمالي (١٠٠) مستهدف بمركزي شباب السعديين وصبيح، لنشر الوعي الديني الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء والشباب.

كما تم البدء في تصفيات المسابقة الفنية للنشء تحت شعار "أسرتي حياتي" بمراكز الشباب، في إطار تكثيف الأنشطة خلال إجازة نصف العام، واكتشاف المواهب الفنية والعمل على رعايتها.

وقامت الإدارة العامة للشباب بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية شملت ورشة عمل "علمني حرفة" استفاد منها (٢٥) مستهدف بمركز شباب أبو حماد، وكذلك ورشة" فن كتابة الرواية" استفاد منها ٢٥ مستهدف بمركز شباب الزقازيق بحري، إلى جانب تدريب "مشواري" بمركز شباب الشروق استفاد منها ١٣ مستهدف بهدف تنمية مهارات الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل، وفتح آفاق جديدة للإبداع.

