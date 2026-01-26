فوز طالبتين من ذوى الهمم بالشرقية بالمركز الثاني عربيا بمسابقة أسبوع البرمجة

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كلاً من الطالبتين بسملة أسماعيل على وجنا أبراهيم السيد من ذوى الهمم بمدرسة الشهيد محمد قطب دياب بإدارة أبو حماد التعليمية لحصولهن على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس حرص التربية والتعليم على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والأبتكار بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري وفق رؤية علمية حديثة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

من جانبه، أعرب محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية عن بالغ أعتزازه وفخره بهذا التفوق العربي المشرف، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة تخطيط علمي ومتابعة جادة ودعم متواصل للمواهب الطلابية وبث روح الطموح والعزيمة في نفوس الطلاب، لاسيما طلاب ذوى الهمم.

وأشاد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بالجهود المتميزة لمدرسة الشهيد محمد قطب دياب (٢) بإدارة أبو حماد التعليمية وللطالبتين بسملة أسماعيل على وجنا أبراهيم السيد لما قدماه من نموذج مشرف في التميز والابتكار ورفع اسم التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عاليًا في المحافل العربية والدولية.