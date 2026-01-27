عمرو أديب: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ستسجن نصف الشعب

علق الإعلامي عمرو أديب على قانون تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، قائلا: غياب الحلول العملية يجعل فرض عقوبات مشددة أمرًا غير واقعي، متسائلًا عن مصير المواطنين الذين لا يجدون وسيلة قانونية للحصول على الكهرباء.

وقال خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة ام بي سي مصر: «الناس مش لاقية عدادات ومش عارفة توصل الكهربا لبيوتها.. هل يعيشوا في الظلام؟»، معتبرًا أن معاقبة مواطن اضطر لتوصيل سلك كهرباء لعدم وجود بديل لا تعكس معالجة حقيقية للأزمة.

وأوضح أن حديثه لا يهدف إلى تبرير سرقة التيار الكهربائي، وإنما إلى التأكيد على ضرورة أن تسبق العقوبات حلول فعلية من جانب الحكومة، تضمن إتاحة العدادات وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة.

وتساءل: «انتوا عايزين تحطوا نص البلد فى السجن؟».