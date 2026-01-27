رئيس الوزراء: المشروعات الجديدة تهدف لتحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطن

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الذي عقده مساء الاثنين بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية التي تم توقيع بروتوكولات بشأنها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية.

حضر الاجتماع، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وعددٍ من المسئولين.

تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية

وتابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمختلف بروتوكولات التعاون المُوقعة بين عددٍ من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في العديد من القطاعات الحيوية، منها الصحة، والتعليم، والإسكان، والطرق، والصناعة، والرياضة.

كما تابع رئيس الوزراء الموقف المالي للمشروعات الجاري تنفيذها من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح عددٍ من الجهات الحكومية، وكذا موقف سداد تلك الجهات للمستحقات المختلفة، مؤكداً أنه بالانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات؛ سيتم تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات الخدمية، هذا فضلا عن الجزء التنموي من المشروعات والذي بانتهائه سيسهم في تحقيق العديد من الأهداف التنموية المنشودة.