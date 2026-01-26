هندسة عين شمس الأولى.. مدبولي يكرم الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي

كرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط.

وسلم مدبولي جوائز المسابقة كالتالي في فئة الكليات جاء في المركز الثالث كلية الهندسة عين شمس المركز و المركز الثاني كلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة للقاهرة اما المركز الأول فحصلت عليها كليه هندسة المنصورة.



وفي فئة المراكز والمدن جاء في المركز الثالث مركز بنها وجاء في المركز الثاني حي دمياط اما المركز الاول مدينة شرم الشيخ .

وجاء في فئة الاحياء حصل علي المركز الثالث حي ثاني طنطا و الثاني حي العجمي و المركز الاول حي منتزه اول .

وفي فئة القري حصل علي المركز الثالث قرية غرب اسوان والمركز الثاني قرية فارس بمحافظة اسوان اما المركز الاول قرية الشعراء محافظة دمياط

وفي فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة جاء في المركز الثالث وزارة الثقافة اما المركز الثاني فحصل عليه جامعة كفر الشيخ وحصل علي المركز الاول محافظة اسوان

وفي فئة المبادرات الابتكارية

حصلت مبادرة تحويشة للمجلس القومي للمرأة علي المركز الثالث اما المركز الثاني فحصدته المراكز اللوجستية لمصلحة الجمارك وجاء في المركز الأول مبادرة منظومة الكلور السائل للمياه والصرف الصحي.

في فئة المواقع الإلكترونية جاء موقع للمجلس الاعلي للجامعات في المركز الثالث اما المركز الثاني جاءت المنصة الموحدة لكهرباء مصر

وحصل علي المركز الأول الموقع الإلكتروني لنقل البحري .

وفئة جائزة الخدمات الحكومية جاء في المركز الثالث مكتب بريد الحصوية والثاني مكتب بريد موط

والمركز الأول مكتب بريد شبين الكوم

وفي فئة مكاتب الشهر العقاري

جاء مكتب توثيق فولي دوم في المركز الثالث وجاء في المركز الثاني مكتب توثيق نادي جزيرة الورد بدمياط اما المركز الأول مكتب توثيق الإسكندرية النموذجي

وجاء في فئة مكاتب التأهيل

النركز الثالث مكتب تأهيل اخميم وجاء في المركز الثاني مكتب تأهيل حلوان اما المركز الأول مكتل تأهيل الشامل بدمياط

وفي فئة مكاتب التموين

حصل مكتب تموين قرية هرية للمركز الثالث اما المركز الثاني فحصل عليه مكتب تموين القصير

وحصل علي المركز الأول مكتب تموينوحي شرق الإسكندرية

وفئة مكاتب الصحة حصل علي المركز الثالث مكتب صحة شبرا بابل والمركز الثاني مكتب صحة شوبر وحصل علي المركز الأول مكتب كفر الفيلة

وفي فئة مراكز تكنولوحية

حصل حي مصر الجديدة علي المركز الثالث وحصل علي المركز الثاني مجمع إحياء المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة

وحصل علي المركز الأول حي منتزه اول