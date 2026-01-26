قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

هندسة عين شمس الأولى.. مدبولي يكرم الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي

الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي
محمود مطاوع

كرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط.

وسلم مدبولي جوائز المسابقة كالتالي في فئة الكليات جاء في المركز الثالث كلية الهندسة عين شمس المركز و المركز الثاني كلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة للقاهرة اما المركز الأول فحصلت عليها كليه هندسة المنصورة.


وفي فئة المراكز والمدن جاء في المركز الثالث مركز بنها  وجاء في المركز الثاني حي دمياط اما المركز الاول مدينة شرم الشيخ .

وجاء في فئة الاحياء حصل علي المركز الثالث حي ثاني طنطا و الثاني حي العجمي و المركز الاول حي منتزه اول .

وفي فئة القري حصل علي المركز الثالث قرية غرب اسوان والمركز الثاني قرية فارس بمحافظة اسوان اما المركز الاول قرية الشعراء محافظة دمياط

وفي فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة جاء في المركز الثالث وزارة الثقافة اما المركز الثاني فحصل عليه جامعة كفر الشيخ وحصل علي المركز الاول محافظة اسوان

وفي فئة المبادرات الابتكارية
حصلت مبادرة تحويشة للمجلس القومي للمرأة علي المركز الثالث اما المركز الثاني فحصدته المراكز اللوجستية لمصلحة الجمارك  وجاء في المركز الأول مبادرة منظومة الكلور السائل للمياه والصرف الصحي.

في فئة المواقع الإلكترونية جاء موقع للمجلس الاعلي للجامعات في المركز الثالث اما المركز الثاني جاءت المنصة الموحدة لكهرباء مصر 
وحصل علي المركز الأول الموقع الإلكتروني لنقل البحري .

وفئة جائزة الخدمات الحكومية جاء في المركز الثالث مكتب بريد الحصوية  والثاني مكتب بريد موط 
والمركز الأول مكتب بريد شبين الكوم

وفي فئة مكاتب الشهر العقاري 
جاء مكتب توثيق فولي دوم في المركز الثالث وجاء في المركز الثاني مكتب توثيق نادي جزيرة الورد بدمياط اما المركز الأول مكتب توثيق الإسكندرية النموذجي

وجاء في فئة مكاتب التأهيل 
النركز الثالث مكتب تأهيل اخميم وجاء في المركز الثاني مكتب تأهيل حلوان اما المركز الأول مكتل تأهيل الشامل بدمياط

وفي فئة مكاتب التموين 
حصل مكتب تموين قرية هرية للمركز الثالث اما المركز الثاني فحصل عليه مكتب تموين القصير 
وحصل علي المركز الأول مكتب تموينوحي شرق الإسكندرية

وفئة مكاتب الصحة حصل علي المركز الثالث مكتب صحة شبرا بابل والمركز الثاني مكتب صحة شوبر وحصل علي المركز الأول مكتب كفر الفيلة

وفي فئة مراكز تكنولوحية 
حصل حي مصر الجديدة علي المركز الثالث وحصل علي المركز الثاني مجمع إحياء المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة  
وحصل علي المركز الأول حي منتزه اول

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جوائز مصر للتميز الحكومي

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

امام عاشور

شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور برفقة طفلته

الزمالك

عودة القوة الضاربة .. 4 تعديلات في تشكيل الزمالك أمام بتروجيت بالدوري

الزمالك

فرص الزمالك في التأهل للدور ربع النهائي من الكونفدرالية الأفريقية

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

