لم يلتزموا باتفاقنا.. ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات من كوريا الجنوبية، وذلك بعد اتهامه البرلمان الكوري بعدم الالتزام باتفاق تجاري مبرم بين البلدين.

وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قال ترمب إن الاتفاقيات التجارية تُمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن التزمت بخفض الرسوم الجمركية وفق ما نصّت عليه تلك الاتفاقيات، وتتوقع من شركائها التجاريين الالتزام بالمثل.

وأشار إلى أنه توصّل مع سول إلى اتفاق تجاري وصفه بـ"الرائع" في 30 يوليو 2025، جرى تأكيده خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية في 29 أكتوبر من العام نفسه، متسائلاً عن سبب عدم قيام الهيئة التشريعية الكورية بإقرار الاتفاق حتى الآن.

وأضاف "بما أن الهيئة التشريعية الكورية لم تُقرّ اتفاقنا التجاري التاريخي، وهو حقّها، فإنني أعلن بموجب هذا القرار رفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية على السيارات، والأخشاب، والأدوية، وجميع الرسوم المتبادلة الأخرى، من 15% إلى 25%".