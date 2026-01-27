سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 26 يناير 2026 قبل بداية التعاملات

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر .. شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ قبل بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26 يناير 2026، وذلك وفقا لآخر تحديثات أسعار العملات الصادرة عن البنوك المصرية مساء أمس، حيث لم تسجل العملة الأمريكية أي تغيرات جديدة مقارنة بمستوياتها المسجلة خلال منتصف يوم أمس، لتواصل حالة الهدوء التي تسيطر على سوق الصرف داخل القطاع المصرفي.

ويتابع المواطنون والمستثمرون بشكل يومي تحركات سعر الدولار، نظرا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات وحركة الاستيراد والتصدير، إضافة إلى ارتباطه بعدد من القرارات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يجعل سعر الصرف أحد أكثر المؤشرات الاقتصادية بحثًا عبر محركات البحث المختلفة.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري استقرارا واضحا، حيث بلغ نحو 47.00 جنيها للشراء، و47.14 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديث صادر عن البنك، وهو السعر الذي يعكس متوسط التداولات داخل القطاع المصرفي، ويستخدم كمؤشر مرجعي لأسعار الصرف في باقي البنوك العاملة في السوق المحلية.

ويعكس هذا الثبات استمرار السياسة النقدية الهادفة إلى تحقيق استقرار سوق الصرف، مع الحفاظ على توازن العرض والطلب على العملة الأجنبية خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

استقر سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 47.02 جنيها للشراء، و47.12 جنيها للبيع، دون تسجيل أي تحركات جديدة مقارنة بالتحديثات السابقة.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر المستوى نفسه، حيث سجل 47.02 جنيها للشراء، و47.12 جنيها للبيع، ما يعكس حالة من التوافق السعري بين البنوك الحكومية الكبرى، ويؤكد استقرار السياسة التسعيرية داخل الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

شهدت أسعار الدولار في عدد من البنوك الخاصة حالة من الاستقرار قبل بداية تعاملات اليوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.02 جنيها للشراء، و47.12 جنيها للبيع .

وبلغ السعر في المصرف المتحد 47.02 جنيها للشراء، و47.12 جنيها للبيع .

وسجل بنك قناة السويس سعر 47.03 جنيها للشراء، و47.13 جنيها للبيع .

وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB عند 47.02 جنيها للشراء، و47.12 جنيها للبيع .

وسجل بنك البركة 47.00 جنيها للشراء، و47.10 جنيها للبيع .

وبلغ السعر في بنك فيصل الإسلامي 47.02 جنيها للشراء، و47.12 جنيها للبيع .

ويشير هذا التوافق السعري بين البنوك الخاصة إلى حالة من الاستقرار العام في سوق الصرف، مع فروق طفيفة للغاية بين أسعار الشراء والبيع، تعكس طبيعة المنافسة المصرفية دون وجود ضغوط على العملة الأجنبية.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني استقرارا مماثلا، حيث بلغ نحو 47.00 جنيها للشراء، و47.10 جنيها للبيع، ليواصل البنك العمل بنفس المستويات السعرية التي سجلها خلال التحديثات الأخيرة.

ويعكس هذا الاستقرار التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي، مع الحفاظ على مستويات آمنة من السيولة الدولارية، بما يضمن تلبية احتياجات العملاء دون التأثير على استقرار السوق.

تحليل حركة الدولار في السوق المصرفية

يرى خبراء اقتصاديون أن حالة الهدوء التي يشهدها سعر الدولار خلال الفترة الحالية تعود إلى توازن نسبي بين حجم الطلب على العملة الأمريكية والمعروض منها داخل البنوك، إلى جانب الإجراءات التنظيمية التي يتبعها البنك المركزي لضبط سوق الصرف ومنع التقلبات الحادة.

كما يؤكد مصرفيون أن استقرار سعر الدولار يساهم في تعزيز ثقة المتعاملين داخل السوق، سواء من المستثمرين أو المستوردين، ويساعد على الحد من الممارسات غير الرسمية في تداول العملات الأجنبية.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

تشير تقديرات مصرفية إلى أن سعر الدولار قد يواصل حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة، في ظل عدم وجود مؤشرات قوية على حدوث تغييرات مفاجئة في سوق الصرف، مع استمرار البنوك في تلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية وفق الضوابط المعتمدة.

ويرتبط أي تحرك محتمل في سعر الدولار بعوامل متعددة، من بينها تطورات الأسواق العالمية، وحجم التدفقات النقدية، ومستويات الاستيراد، إضافة إلى القرارات النقدية المرتقبة، وهو ما يجعل السوق في حالة متابعة مستمرة لأي مستجدات.