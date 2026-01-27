قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش
حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف
ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين
إحالة إعلامي إلى محكمة الجنح لاتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة
المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع نهائيا في أزمة فريق بيراميدز 2009
سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 26 يناير 2026 قبل بداية التعاملات
مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة
عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟
حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
المطرب أحمد عادل: الجمهور هو اللي سماني كروان الصعيد
غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 25 أخرى بالبحيرة
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر .. شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ قبل بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26 يناير 2026، وذلك وفقا لآخر تحديثات أسعار العملات الصادرة عن البنوك المصرية مساء أمس، حيث لم تسجل العملة الأمريكية أي تغيرات جديدة مقارنة بمستوياتها المسجلة خلال منتصف يوم أمس، لتواصل حالة الهدوء التي تسيطر على سوق الصرف داخل القطاع المصرفي.

ويتابع المواطنون والمستثمرون بشكل يومي تحركات سعر الدولار، نظرا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات وحركة الاستيراد والتصدير، إضافة إلى ارتباطه بعدد من القرارات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يجعل سعر الصرف أحد أكثر المؤشرات الاقتصادية بحثًا عبر محركات البحث المختلفة.

واقرأ أيضًا:

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري استقرارا واضحا، حيث بلغ نحو 47.00 جنيها للشراء، و47.14 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديث صادر عن البنك، وهو السعر الذي يعكس متوسط التداولات داخل القطاع المصرفي، ويستخدم كمؤشر مرجعي لأسعار الصرف في باقي البنوك العاملة في السوق المحلية.

ويعكس هذا الثبات استمرار السياسة النقدية الهادفة إلى تحقيق استقرار سوق الصرف، مع الحفاظ على توازن العرض والطلب على العملة الأجنبية خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

استقر سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 47.02 جنيها للشراء، و47.12 جنيها للبيع، دون تسجيل أي تحركات جديدة مقارنة بالتحديثات السابقة.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر المستوى نفسه، حيث سجل 47.02 جنيها للشراء، و47.12 جنيها للبيع، ما يعكس حالة من التوافق السعري بين البنوك الحكومية الكبرى، ويؤكد استقرار السياسة التسعيرية داخل الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

شهدت أسعار الدولار في عدد من البنوك الخاصة حالة من الاستقرار قبل بداية تعاملات اليوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.02 جنيها للشراء، و47.12 جنيها للبيع .
وبلغ السعر في المصرف المتحد 47.02 جنيها للشراء، و47.12 جنيها للبيع .
وسجل بنك قناة السويس سعر 47.03 جنيها للشراء، و47.13 جنيها للبيع .
وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB عند 47.02 جنيها للشراء، و47.12 جنيها للبيع .
وسجل بنك البركة 47.00 جنيها للشراء، و47.10 جنيها للبيع .
وبلغ السعر في بنك فيصل الإسلامي 47.02 جنيها للشراء، و47.12 جنيها للبيع .

ويشير هذا التوافق السعري بين البنوك الخاصة إلى حالة من الاستقرار العام في سوق الصرف، مع فروق طفيفة للغاية بين أسعار الشراء والبيع، تعكس طبيعة المنافسة المصرفية دون وجود ضغوط على العملة الأجنبية.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني استقرارا مماثلا، حيث بلغ نحو 47.00 جنيها للشراء، و47.10 جنيها للبيع، ليواصل البنك العمل بنفس المستويات السعرية التي سجلها خلال التحديثات الأخيرة.

ويعكس هذا الاستقرار التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي، مع الحفاظ على مستويات آمنة من السيولة الدولارية، بما يضمن تلبية احتياجات العملاء دون التأثير على استقرار السوق.

سعر الدولار

تحليل حركة الدولار في السوق المصرفية

يرى خبراء اقتصاديون أن حالة الهدوء التي يشهدها سعر الدولار خلال الفترة الحالية تعود إلى توازن نسبي بين حجم الطلب على العملة الأمريكية والمعروض منها داخل البنوك، إلى جانب الإجراءات التنظيمية التي يتبعها البنك المركزي لضبط سوق الصرف ومنع التقلبات الحادة.

كما يؤكد مصرفيون أن استقرار سعر الدولار يساهم في تعزيز ثقة المتعاملين داخل السوق، سواء من المستثمرين أو المستوردين، ويساعد على الحد من الممارسات غير الرسمية في تداول العملات الأجنبية.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

تشير تقديرات مصرفية إلى أن سعر الدولار قد يواصل حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة، في ظل عدم وجود مؤشرات قوية على حدوث تغييرات مفاجئة في سوق الصرف، مع استمرار البنوك في تلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية وفق الضوابط المعتمدة.

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

ويرتبط أي تحرك محتمل في سعر الدولار بعوامل متعددة، من بينها تطورات الأسواق العالمية، وحجم التدفقات النقدية، ومستويات الاستيراد، إضافة إلى القرارات النقدية المرتقبة، وهو ما يجعل السوق في حالة متابعة مستمرة لأي مستجدات.

