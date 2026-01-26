قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء: أفضل وقت لإخراج العقيقة يكون في اليوم الـ7 من الولادة.. وهذا حكم تركها
أحمد موسى: الضغوط علينا كبيرة واللي هيقرب هيشوف الوش التاني| فيديو
أحمد موسى: محاولات مكثفة لفرض التهجير على مصر والدولة تواجه المخطط بإرادة صلبة
الطقس غدا.. نشاط رياح وأتربة وفرص أمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
متوسط سعر الدولار في مصر ختام الإثنين
أحمد موسى: لا مبررات أمام نتنياهو لاستمرار إغلاق رفح والمعبر المصري مفتوح منذ البداية
أحمد موسى: مخطط تهجير الفلسطينيين مرفوض والدولة ثابتة على موقفها
أحمد موسى: مصر لم تغلق معبر رفح.. ولن تسمح بالتهجير
الداخلية تكشف حقيقة اقتحام قوة أمنية لمنزل مواطن بأسيوط
نجل شقيق إلهام شاهين يتعرض لحادث سير
أحمد موسى: إسرائيل لديها خطة للتهجير.. ومصر لن تغير موقفها في الملف.. فيديو
إصابة قوية أم إهمال طبي؟.. مدرب منشأة البكاري يكشف لـ صدى البلد سبب وفاة اللاعب لؤي رجب
اقتصاد

متوسط سعر الدولار في مصر ختام الإثنين

متوسط سعر الدولار
متوسط سعر الدولار
محمد صبيح

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين ليصل 47.04 جنيه للبيع.

ويرصد موقع “صدى البلد”، سعر الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم الإثنين 26 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد ثباتا عند 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف العربي، قناة السويس) ليسجل 47.03 جنيه للشراء و 47.13 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصر، الأهلى المصري، نكست، الإسكندرية، الأهلي الكويتي،الشركة المصرفية العربية، التجاري الدوليCIB، فيصل الإسلامي، التعميروالإسكان، المصرف المتحد، العربي الإفريقي، قطر الوطني) لنحو 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سجل سعر  الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك ( التنمية الصناعية، ،ميد بنك، إتش إس بي سيHSBC،  كريدى أجريكول، أبوظبي التجاري، ، تنمية الصادرات، البركة) نحو 47 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 47.01 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.92 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول لنحو 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني لنحو 46.89جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي  لنحو 46.85جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

 47.03 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

46.95 جنيه للبيع

شهد سعر الدولار أمس تباينا بين استقرار و انخفاض، وسجل لأول مرة منذ شهور دون الـ47 جنيها بيعا وشراء .

سعر الدولار الجنيه المصري سعر الدولار الأمريكي بنك القاهرة التعميروالإسكان

