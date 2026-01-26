بعد ظهوره .. كيف تحمى نفسك من فيروس نيباه

أثار ظهور فيروس نيباه مؤخرا حالة من القلق في العالم حيث تتفشي في الصين .. فكيف يمكنك الوقاية منه؟

الوقاية من فيروس نيباه

ووفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي نكشف لكم طرق الوقاية من فيروس نيباه أو كنت تعيش فيها، فعليك القيام بما يلي:

اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون.

تجنب الاتصال بالخفافيش الطائرة أو الخنازير المريضة.

تجنب المناطق التي تعشش فيها الخفافيش أو تجنب لمس أي شيء قد يكون ملوثاً بالخفافيش.

تجنب تناول عصارة نخيل التمر النيئة أو الفاكهة التي قد تكون ملوثة بالخفافيش.

تجنب ملامسة دم أو سوائل جسم شخص مصاب بفيروس نيباه.

الفحص والتشخيص

ينبغي على مقدمي الرعاية الصحية أن يأخذوا فيروس نيباه في الاعتبار بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض ذات صلة والذين كانوا في أماكن ينتشر فيها المرض، مثل بنغلاديش أو الهند.

يمكن لمقدمي الرعاية الصحية إجراء اختبارات للكشف عن فيروس نيباه للأشخاص أثناء مرضهم أو بعد تعافيهم.