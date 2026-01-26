يسبب الوفاة.. اعرف أعراض فيروس نيباه للاكتشاف المبكر

يعد فيروس نيباه من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تسبب الوفاة إذا تم إهمالها أو التأخر في علاجها.

أعراض فيروس نيباه العامة

ووفقا لموقع كيلافند كلينك تشمل الأعراض الأولية لفيروس نيباه ما يلي:

حمى .

صداع.

صعوبة في التنفس.

السعال والتهاب الحلق.

إسهال.

التقيؤ.

ألم عضلي وضعف شديد.

تبدأ الأعراض عادةً في غضون أربعة إلى أربعة عشر يومًا بعد التعرض للفيروس ومن الشائع الإصابة بالحمى أو الصداع أولاً، ثم تظهر مشاكل تنفسية مثل السعال وصعوبة التنفس لاحقًا.

اعراض فيروس نيباه الشديدة

في الحالات الشديدة، قد يُصاب الشخص بعدوى في الدماغ، وهو مرض يُهدد الحياة. تشمل الأعراض الشديدة الأخرى ما يلي:

الارتباك والضياع.

التلعثم في الكلام.

نوبات الصرع .

غيبوبة .

ضيق التنفس .

لا يزال الباحثون غير متأكدين تماماً من سبب ظهور أعراض حادة لدى بعض الأشخاص وأعراض خفيفة لدى آخرين، وبل إن بعض المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق.

تأثير فيروس نيباه على البشر

قد يكون فيروس نيباه قاتلاً للبشر ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (الولايات المتحدة)، قد تحدث الوفاة في ما بين 40% و75% من الحالات ويعتمد ذلك على مدى قدرة مسؤولي الصحة على إدارة تفشي المرض.