مشادة كلامية بين ضيوف أحمد سالم على الهواء.. والإعلامي يخرج إلى فاصل

أدار الإعلامي أحمد سالم، فقرة حوارية ساخنة بين الباحث عادل عصمت ود.عبدالغني هندي العالم الأزهري، تح تعنوان " التراث بين التحديث والتقديس".

ونشبت مشادة كلامية بين الباحث عادل عصمت ود. عبد الغني هندي بسبب الاختلاف في وجهات النظر ، وذلك في حلقة اليوم من برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”.

فمن جانبه قال الباحث عادل عصمت :" الدين ضاع يا أفندم ولازم نقول للناس مكونات الشريعة ومكونات الدين إيه الدنيا اتعجنت".

وقاطع الإعلامي أحمد سالم حديث الضيفيين، قائلا:" إحنا هندى شويه ونشرب مياه وهنطلع فاصل دلوقتي ".