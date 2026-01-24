ساعات الحسم | تعديل وزاري واسع يلوح في الأفق .. ومعيار واحد للبقاء

كشف الإعلامي أحمد سالم عن قراءته للمشهد السياسي الراهن، في ضوء التصريحات الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر قد تكون على أعتاب تعديل وزاري موسع خلال الساعات القليلة المقبلة، وليس أيامًا كما يروّج البعض.

رسائل الرئيس

وأوضح سالم خلال مداخلة له ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON أن رسائل الرئيس جاءت هذه المرة واضحة ومباشرة، وتحمل دلالات قوية بأن مرحلة جديدة من التغيير قد بدأت فعليًا.

كثرة التكهنات المتداولة

وأشار إلى أنه رغم كثرة التكهنات المتداولة حول كواليس التعديل الوزاري المرتقب، فإن المؤشرات المتاحة تؤكد أن الإعلان بات وشيكًا، واصفًا التعديل المتوقع بأنه «كبير جدًا» وسيترك صدى واسعًا في الشارع المصري.

رسالة رئاسية للجميع

وفي تحليله لمضمون الخطاب الرئاسي، توقف أحمد سالم عند حديث الرئيس الموجه للدكتور أسامة الأزهري، مؤكدًا أن الرسالة لم تكن موجهة لشخصه، بل حملت مضمونًا عامًا يشمل جميع المسؤولين دون استثناء.

الرسالة الضمنية للرئيس

وأوضح أن الرسالة الضمنية للرئيس تقوم على قاعدة واضحة: أي مسؤول يمتلك أدوات العمل التنفيذي ولا ينجح في تحقيق نتائج ملموسة، أو إحداث تغيير حقيقي، أو تحسين مستوى معيشة المواطنين، فلا مكان له في موقعه، وعليه أن يرحل فورًا.

الكفاءة أو الرحيل

واختتم سالم حديثه بالتأكيد على أن استخدام الرئيس لعبارة «يغادر» جاء بحسم شديد، بما يعكس أن معيار الاستمرار الوحيد في المرحلة المقبلة هو الكفاءة الكاملة والقدرة على الإنجاز.

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تغييرات «ثقيلة جدًا» تطال كل من لم يحقق المستهدفات المطلوبة، مشيرًا إلى أن تفاصيل هذه التحركات ستُناقش بشكل موسع خلال الأيام القليلة المقبلة.