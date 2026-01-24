قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكو بانزا عبر إنستجرام الآن.. شاهد
إمساكية شهر رمضان 2026 ومواقيت الصلاة بالتفصيل .. تعرف عليها
عاصفة ثلجية تعطل الطيران في الولايات المتحدة وإلغاء 12 ألف رحلة
الزمالك مش عاوزني | تعليق مثير من فتوح عن حقيقة رغبته في الأهلي
كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس
عمرو أديب عن التعديل الوزاري المحتمل : يجب أن يأتي بكفاءات
إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية
نتنياهو يرفض طلبًا أمريكيًا لمشاركة هرتسوج حضور مراسم مجلس السلام لغزة في دافوس
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ساعات الحسم | تعديل وزاري واسع يلوح في الأفق .. ومعيار واحد للبقاء

الإعلامي أحمد سالم
الإعلامي أحمد سالم
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد سالم عن قراءته للمشهد السياسي الراهن، في ضوء التصريحات الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر قد تكون على أعتاب تعديل وزاري موسع خلال الساعات القليلة المقبلة، وليس أيامًا كما يروّج البعض.

رسائل الرئيس

وأوضح سالم خلال مداخلة له ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON أن رسائل الرئيس جاءت هذه المرة واضحة ومباشرة، وتحمل دلالات قوية بأن مرحلة جديدة من التغيير قد بدأت فعليًا. 

كثرة التكهنات المتداولة

وأشار إلى أنه رغم كثرة التكهنات المتداولة حول كواليس التعديل الوزاري المرتقب، فإن المؤشرات المتاحة تؤكد أن الإعلان بات وشيكًا، واصفًا التعديل المتوقع بأنه «كبير جدًا» وسيترك صدى واسعًا في الشارع المصري.

رسالة رئاسية للجميع

وفي تحليله لمضمون الخطاب الرئاسي، توقف أحمد سالم عند حديث الرئيس الموجه للدكتور أسامة الأزهري، مؤكدًا أن الرسالة لم تكن موجهة لشخصه، بل حملت مضمونًا عامًا يشمل جميع المسؤولين دون استثناء.

الرسالة الضمنية للرئيس

وأوضح أن الرسالة الضمنية للرئيس تقوم على قاعدة واضحة: أي مسؤول يمتلك أدوات العمل التنفيذي ولا ينجح في تحقيق نتائج ملموسة، أو إحداث تغيير حقيقي، أو تحسين مستوى معيشة المواطنين، فلا مكان له في موقعه، وعليه أن يرحل فورًا.

الكفاءة أو الرحيل

واختتم سالم حديثه بالتأكيد على أن استخدام الرئيس لعبارة «يغادر» جاء بحسم شديد، بما يعكس أن معيار الاستمرار الوحيد في المرحلة المقبلة هو الكفاءة الكاملة والقدرة على الإنجاز. 

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تغييرات «ثقيلة جدًا» تطال كل من لم يحقق المستهدفات المطلوبة، مشيرًا إلى أن تفاصيل هذه التحركات ستُناقش بشكل موسع خلال الأيام القليلة المقبلة.

السيسي رسائل الرئيس التعديل الوزاري أحمد سالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

بالصور

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد