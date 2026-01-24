عمرو أديب: لا أحد يعلم التغيير الوزاري سوى الرئيس السيسي

قال الإعلامي عمرو أديب إنه لا أحد يعلم التغيير الوزاري سوى الرئيس السيسي، مضيفا: "بعد 2013، البلد دي كانت في خطر كبير، وكانت هناك محافظات في مصر لا تستطيع أن تدخلها، كان عندنا كنائس مولعة، ومساجد بيضرب منها نار، حياة كانت قاب قوسين أو أدنى من الجيران.

عمرو أديب: الرئيس السيسي مهتم بالتغيير .. وغير راضٍ عن الأداء المؤسسي

أكد الإعلامي عمرو أديب إن كلام الرئيس السيسي في خطابه الجديد واضح، لكن معنى كلام الرئيس أنه مهتم الفترة القادمة بالتغيير، الرجل يريد أن يغير، وغير راض عن الأداء المؤسسي في أماكن كثيرة.

وأشار أديب خلال تقديمه برنامج " الحكاية" والمذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه في بعض الجهات والهيئات كان الرئيس يأمل في حدوث تطور ما، دائرة الاختيار ليست واسعة.

وأكمل "أديب": "الدكتور مصطفى مدبولي هذا رجل نابه في مكانه، ويمكنه تحصيل الرقم اللي بياخده 100 مرة في الأماكن التانية".