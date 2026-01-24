لميس الحديدي عن احتضان الرئيس السيسي لابن شهيد: حضن أب لابنه

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مشهد احتضان الرئيس السيسي لنجل الشهيد العقيد رامي علي، والتقاطه صورة تذكارية مع أسرته خلال احتفالية عيد الشرطة الرابع والسبعين، قائلة:"مشهد ابن الشهيد رامي، هلال الحضن ده أثّر فيّ جدًا، وواضح أنه كان عنده ثلاثة أبناء، منهم الطفل الصغير."



تابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة:"إحنا أحيانًا بننسى إحنا ليه في أمان؟ وإحنا عشنا الأيام دي من 2011 ومرحلة التصاعد بعد 2013، عندما اختار الشعب رحيل الإخوان، وكان عارفين إن الاختيار ده جاي بدم، لأنهم ما كانوش هيمشوا لوحدهم ورفضوا ذلك، وبدأوا الاعتداء، وبدأ الإرهاب."



واصلت:"هذه اللقطة لنجل الشهيد رامي هلال وأسرته، الحضن اللي حضنه له الرئيس، وكأنه يفتقد حضن أبوه، حضن رهيب ومؤثر، حضن الطفل المحتاج لأبوه، والرئيس حضنه كأنه بيحضن ابنه."



أضافت:"والد الطفل ضحّى بحياته عشان إحنا نعيش بأمان، وساب ولاده علشان إحنا نعيش مطمئنين، وأكيد الطفل ده كان أصغر بكتير في عام 2019 عندما استُشهد، كان طفل لا يتجاوز السبع سنوات، والطفل ده محتاج لحضن الأب، وحضن الرئيس له كان حضن أب لابنه قبل ما يكون حضن رئيس جمهورية أو قائد أعلى للقوات المسلحة لطفل فقد أبوه مستشهدًا حمايةً لنا جميعًا، وشكرًا لأسرة الشهيد، وشكرًا للشهيد رامي هلال."