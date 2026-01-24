لميس الحديدي: الرئيس السيسي جدد التحذير من مخطط تهجير الفلسطينيين

علقت الإعلامية لميس الحديدي على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصريحاته بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية، قائلة:"بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير، الرئيس وجّه رسائل قوية إقليمية ومحلية، ورسائل أخرى قوية جدًا وجريئة جدًا عن حرية العبادة وحرية الاختيار وإصلاح المؤسسات."



تابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة:"تصدرت التصريحات حول غزة واتفاق شرم الشيخ، والحديث عن أهمية تطبيق الاتفاق، وكان قد التقى مع الرئيس ترامب على هامش منتدى دافوس، وكان لقاءً ممتازًا ومتميزًا، ويبدو أن العلاقات المصرية الأمريكية في أفضل حالاتها."



أكملت:"الرئيس تحدث اليوم عن أهمية تنفيذ الاتفاق وأهمية إنفاذ المساعدات."



وقالت الحديدي إن الرئيس اليوم جدد التحذير بشأن مخطط التهجير، قائلة:"حذر مرة أخرى، ويبدو أنه يشعر أن مخطط التهجير لم ينتهِ، وحذر في هذه المرة أوروبا بأن النزوح قد يكون بالملايين صوب أوروبا إذا ما حدث التهجير، ولن يقضي فقط على القضية الفلسطينية ويصفيها، بل سيؤدي إلى موجة نزوح كبيرة."