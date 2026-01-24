ابن الشهيد العقيد رامي هلال: كلمتي أمام الرئيس السيسي لحظة فخر لا تُنسى

عبّر الطفل علي هلال، نجل الشهيد البطل العقيد رامي هلال، عن مشاعر فخر واعتزاز عميقة بوالده، كاشفًا كواليس مشاركته في احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما حملته من لحظات إنسانية مؤثرة.

وقال علي هلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم إن اختياره لإلقاء كلمة خلال الاحتفالية كان موقفًا استثنائيًا في حياته، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حرص قبل صعوده على المسرح على الاطمئنان عليه، وهو ما منحه شعورًا كبيرًا بالدعم والثقة بالنفس.

لقطات إنسانية لا تُنسى

وأوضح نجل الشهيد أنه التقط صورًا تذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحفل، مستعيدًا ذكرى لقاء سابق جمعهما، قائلًا: «فاكر المرة اللي اتصورت فيها قبل كده مع الرئيس وحضنته»، في مشهد جسّد عمق العلاقة الإنسانية بين القيادة السياسية وأبناء شهداء الوطن.

حلم يتحول لـ رسالة

وأكد علي هلال أن حلمه منذ سنوات هو الالتحاق بكلية الشرطة والسير على خطى والده الشهيد، معربًا عن فخره الشديد بتضحياته وبطولاته التي ستظل مصدر إلهام له طوال حياته.

وأشار إلى أن شقيقاته تأثرن بشدة عقب انتهاء الاحتفالية وبكين من قوة المشاعر، بينما أخبرته والدته أنها تشعر بفخر بالغ به وبكلمته التي عبّرت عن روح الشهداء ورسالتهم الخالدة.