طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

تعد الكوسة بالسجق من الأطباق الاقتصادية وفي نفس الوقت غنية بعدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات والاملاح المعدنية والبروتين الحيواني.

نعرض لكم طريقة عمل صينية كوسة بالسجق من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير

كوسة

بصل

ثوم

كرات

كرفس

زعتر

نعناع

سجق

فلفل ألوان

فلفل حار

زيت زيتون

مكعب مرق

ملح

فلفل أسود

بهارات

طماطم مفرومة

جوزة الطيب

كمون

أرز للتقديم

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق

شوحي البصل في طاسة بها زيت او سمنة مع الثوم و مكعب مرقة ثم اضيفي كل البهارات والزعتر

أضيفي السجق وشوحيه جيدا مع المكونات السابقة ثم أضيفي الفلفل الحار والطماطم والكوسة المقلية

وتترك حتى تمتزج المكونات.

انقلي الخليط في صينية فرن وادخليه الفرن حتى تمام النضج ويقدم.