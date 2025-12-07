الزراعة: مسح نشط في الأسواق للكشف على الدواجن

أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، أن الوزارة تجري مسحًا نشطًا لجميع الأسواق، ويتم الكشف على الدواجن الموجودة فيها؛ للاطمئنان أنها سليمة.

وأضاف المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الجميع يعمل من أجل وصول الدواجن للمواطنين بطريقة سليمة، والجميع يتابعون الأسواق، قبل وبعد ذبح الدواجن.

الدواجن

ولفت إلى أن الدواجن التي يتم ذبحها في المجازر يتم الكشف عليها في الأسواق، وأنه في حالة وجود أي شيء مخالف؛ يتم الإعلان عنه، مشيرا إلى أن هناك حملات تُشن على الكثير من الأماكن والمحلات بالجمهورية.

دواجن بجنيه

وأشار إلى أن الجميع تابعوا ما حدث مع المحلات التي كانت تبيع دواجن بجنيه، لافتا إلى وأن جميع الدواجن الموجودة في الأسواق سليمة، ولا توجد أي مشكلات بخصوص الدواجن.