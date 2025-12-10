الكرملين: بوتين يجري محادثات مع نظيره الإندونيسي حول مجموعة من القضايا

أعلن الكرملين اليوم /الأربعاء/ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في موسكو "قضايا تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية-الإندونيسية، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة".



وقال يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين، -تعليقا على زيارة سوبيانتو المقررة اليوم /الأربعاء/- إن زيارة الرئيس الإندونيسي ستكون زيارة عمل بحتة للتنسيق مع بوتين، "نظرا لتعميق التعاون بين البلدين"، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وكان سوبيانتو قد قام بزيارة رسمية إلى روسيا في يونيو الماضي، ووقعت الدولتان إعلانا بشأن الشراكة الاستراتيجية الثنائية.



إضافة إلى ذلك، أعرب بوتين عن استعداد روسيا للمشاركة في مشاريع التنقيب عن النفط والغاز البحرية في إندونيسيا، وتوسيع إمدادات الهيدروكربونات إلى جاكرتا.

