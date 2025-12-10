قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بيوزعوا أوراق دعاية.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
شاهد.. إقبال كبير من الناخبين للتصويت في377 مقرا انتخابيا بالمنيا
الضرائب: حزمة التسهيلات الجديدة توفر مزايا للممولين وبطاقات مؤقتة للمتميزين
الوزراء يوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
زيارة مفاجئة لمحافظ أسوان بالمجمع الإستهلاكى بالشيخ هارون
قافلة «زاد العزة» الـ91 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
فابريزيو رومانو : ليفربول لم يعاقب محمد صلاح ماليا
سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل والوجه البحري| الطقس
غرامة 1500 جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل مخل بالآداب في الطريق بالقانون
محافظات

بقرار وزير الرياضة.. حل مجلس إدارة مركز شباب في كفر الشيخ

وزير الرياضة
وزير الرياضة
محمود زيدان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، حل مجلس إدارة مركز شباب القنى بمطوبس؛ لمخالفته تعليمات وزارة الشباب والرياضة والجهة الإدارية المختصة «مديرية الشباب والرياضة».

جاء قرار الحل بناءً على قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة رقم 1682 لسنه 2025م.

وفي سياق آخر، تستقبل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، سلسلة اللقاءات الحوارية والتوعوية وورش العمل التفاعلية لمواجهة الأزمات والمخاطر التى تواجه قطاعى الشباب والرياضة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بكافة محافظات مصر فى محطتها الخامسة فى محافظة كفر الشيخ، تحت شعار " من أجل الوعى نلتقى" من خلال "الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية".

ويشارك بها 120 متدربًا من العاملين والمدربين الرياضيين، حتى اليوم الأربعاء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الدكتور أحمد حمدي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية. 

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

