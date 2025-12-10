بقرار وزير الرياضة.. حل مجلس إدارة مركز شباب في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، حل مجلس إدارة مركز شباب القنى بمطوبس؛ لمخالفته تعليمات وزارة الشباب والرياضة والجهة الإدارية المختصة «مديرية الشباب والرياضة».

جاء قرار الحل بناءً على قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة رقم 1682 لسنه 2025م.

وفي سياق آخر، تستقبل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، سلسلة اللقاءات الحوارية والتوعوية وورش العمل التفاعلية لمواجهة الأزمات والمخاطر التى تواجه قطاعى الشباب والرياضة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بكافة محافظات مصر فى محطتها الخامسة فى محافظة كفر الشيخ، تحت شعار " من أجل الوعى نلتقى" من خلال "الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية".

ويشارك بها 120 متدربًا من العاملين والمدربين الرياضيين، حتى اليوم الأربعاء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الدكتور أحمد حمدي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.