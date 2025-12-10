البحيرة.. انتظام فتح اللجان بانتخابات مجلس النواب في الدوائر الأربع

انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم فعاليات اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 بأربع دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة، وسط أجواء يسودها الانضباط والتأمين الكامل لكافة اللجان الانتخابية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في موعدها المحدد، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان دون أي معوقات، إيذانًا ببدء عملية التصويت واستقبال الناخبين.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ البحيرة لسير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي كافة الجهات المعنية والأمنية، حيث يتم التواصل بشكل لحظي مع رؤساء المراكز والمدن من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العمل داخل اللجان العامة والفرعية، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين المقار الانتخابية وتيسير دخول وخروج الناخبين.

وتُجرى الانتخابات في أربع دوائر انتخابية تشمل الدائرة الرابعة (رشيد – المحمودية – الرحمانية)، والدائرة الخامسة حوش عيسى، والدائرة السادسة الدلنجات، والدائرة التاسعة (كوم حمادة - بدر).

مشيرة إلى أن عدد المراكز الانتخابية يبلغ 271 مركزًا بإجمالي 300 لجنة، ويبلغ عدد الناخبين مليون و515 ألفًا و410 ناخب وناخبة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإجراء انتخابات تليق بإرادة الشعب.

ودعت محافظ البحيرة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية، مؤكدة أن أبناء المحافظة دائمًا ما يثبتون وعيهم وانتماءهم في مختلف الاستحقاقات الانتخابية دعمًا لمسيرة البناء والتنمية.