محافظات

اليوم.. ثاني جلسات محاكمة أب بتهمة التعدي على ابنته بمشاركة صديقه في البحيرة

النطق بالحكم بالبحيرة
النطق بالحكم بالبحيرة
ساندي رضا

تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة "15" برئاسة المستشار عماد الدين حمدي قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف رضا صلاح الدين، وأحمد كاظم زناتي، ومحمود إبراهيم العربي، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة بائع متجول وصديقه، المتهمين بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، ابنة المتهم الأول، مستغلا وجود الطفلة بصحبة والدها عقب حدوث انفصال مع والدتها. 

وشهدت الجلسة الماضية بتاريخ 7 ديسمبر، مرافعة نارية من قبل ممثل النيابة العامة المستشار بهاء أبو محمد، رئيس نيابة دمنهور الكلية، الذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في القضية، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم للمرافعة.

وكانت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، شهدت واقعة مؤسفة، إثر قيام بائع متجول  وصديقه بهتك عرض ابنته البالغة من العمر 8 سنوات داخل غرفتها، وذلك لكون المتهم الأول "والدها " مسؤول عن تربيتها عقب الانفصال عن والدتها. 

ترجع الأحداث إلى شهر أغسطس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من قسم شرطة دمنهور، من دعاء.ع.م، 26 عاما، مقيمة محافظة الإسكندرية، يفيد بقيام طليقها رمضان.م.ال، 27 عاما، بائع متجول، مقيم دمنهور، وصديقه، أحمد م.ا، 21 عاما، بهتك عرض "نجلتهما ف.ر.م، 8 سنوات، حيث استغلا وجود الطفلة داخل غرفتها بمفردها وقام الأب بهتك عرضها،  ثم قام المتهم الثاني باصطحاب الطفلة إلى مكان مهجور خارج المنزل وقام بهتك عرضها بالقوة.

وتمكن ضباط قسم دمنهور من ضبط المتهمين، وبعرضهما على الطفلة قررت بقيامهما بالتعدي عليها جنسيا بالقوة، حيث قررت أنه خلال نومها بإحدى الغرف بصحبة والدها،  فوجئت به يعتدى عليها ويهتك عرضها بالقوة، وفى اليوم الثاني اصطحبها المتهم الثاني بحجة شراء بعض المتطلبات الخاصة بوالدها، وقام بالتعدي عليها وهتك عرضها خلف أحد المحولات الكهربائية.

وقامت النيابة العامة باصطحاب الطفلة المجني عليها إلى مكان الواقعة، وقامت الطفلة بعمل معاينة تصويرية والتعرف على جميع الأماكن التي شهدت واقعة التعدي من قبل المتهم الأول والثاني، وبعرض الطفلة على الطب الشرعي،  وعقب توقيع الكشف الطبي عليها، قرر أنه توجد علامات تشير إلى تكرار الإيلاج من الدبر، وكذلك أكدت تحريات مباحث قسم شرطة دمنهور  صحة حدوث الواقعة طبقا لأقوال المجنى عليها.

البحيرة محافظة البحيرة النطق بالحكم هتك عرض

