نائب المحافظ يتفقد أعمال تطوير سوق مطروح العمومي

تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح ، اليوم أعمال تطوير سوق مطروح العمومي بمدينة مرسى مطروح والتي تتم بالجهود الذاتية تمهيدا لإعادة تشغيله، يرافقه المهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق، وناصر النجار نائب رئيس المدينة ، والعميد طارق عرفان مدير المواقف الموحدة والمهندس عمر حافظ ممثل شركة مياة الشرب ، و المهندسة نجلاء حافظ مدير وحدة متابعة المشروعات بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ أعمال تركيب الانترلوك بمنطقة محيط السوق ، ومتابعة تأهيل الصرف العمومي داخل وخارج السوق وتنظيم المداخل والمخارج وأماكن تسكين الباعة داخل السوق بما يسمح بتنظيم الحركة داخل السوق.

وعلى هامش الجولة، تفقد نائب المحافظ موقف سيارات الأجرة للضبعة ورأس الحكمة، ومتابعة انتظام حركة السيارات بالموقف، ووجه بضرورة الالتزام بالتواجد داخل الموقف حفاظا على الشكل الحضاري.

وأكد نائب المحافظ، أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم منطقة وسط البلد، واستعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدينة مرسى مطروح، بما يتناسب مع مكانتها كمدينة سياحية تستقبل الزائرين على مدار العام، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية وسرعة إنجاز الأعمال.

من ناحية أخرى ، وفى وقت سابق قام الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل، بعدد من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بمدينتي العلمين والضبعة.

حيث بدأت الجولة بتفقد المدرسة المصرية اليابانية، ومدرسة العلمين الرسمية للغات بالعلمين الجديدة وبالتنسيق مع جهاز مدينة العلمين الجديدة برفقة الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس مجاهد نجم مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة نجلاء حافظ مدير متابعة المشروعات بالمحافظة ووفاء نائب رئيس مدينة العلمين.

وخلال الجولة وجه نائب المحافظ الشكر لرئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة على حسن الاستقبال والتعاون ومعدلات الإنجاز فيما شاهده من مشروعات داخل المدينة السياحية مؤكدا على الدور الحيوي لوزارة الإسكان في تنمية المنطقة بما يعود بالنفع على المحافظة.

كما شملت الجولة تفقد مدرسة غرب الضبعة، ومدرسة الضبعة الجديدة تعليم أساسي بمركز الضبعة بحضور اللواء ياسر عامر رئيس مركز ومدينة الضبعة ، والمهندس مجاهد نجم مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة نجلاء حافظ مدير متابعة المشروعات بالمحافظة والاستاذ فرج دابيل مدير الادارة التعليمية بالضبعة.

وخلال الجولة، أكد نائب المحافظ على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، بما يضمن دخول المدارس الخدمة في التوقيتات المحددة، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء المحافظة، مشيدا بما شاهده من جودة أعمال، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية لكافة مشروعات قطاع التعليم في إطار دعم الدولة لمنظومة التعليم.