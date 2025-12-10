قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق الانتخابات في الـ30 دائرة الملغاة.. 500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت
الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة
140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
استقالة سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة.. فما الأسباب؟
بدء التشغيل الرسمي لأول قسم حضّانات ووحدة عناية حديثي الولادة (NICU) بالقنطرة شرق
كاتب: الرئيس السيسي وجه بضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وانعكاس إرادة الناخبين
غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة
افتتاح المجمع الخدمي بمساكن روضة السودان أحد المشروعات الحضارية بالجيزة
فيديوهات وأرباح قادتهم للسجن.. أم سجدة تلحق بهدير عبدالرزاق وسوزي بسبب التيك توك
أول رد فعل من حسام حسن بعد خروج منتخب حلمى طولان من كأس العرب
أشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
القبض على عصابة تستغل 18 طفلا في أعمال التسول بالقاهرة
محافظات

نائب المحافظ يتفقد أعمال تطوير سوق مطروح العمومي

نائب المحافظ يتفقد اعمال التطوير بسوق مطروح
نائب المحافظ يتفقد اعمال التطوير بسوق مطروح
ايمن محمود

تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح ، اليوم أعمال تطوير سوق مطروح العمومي بمدينة مرسى مطروح والتي تتم بالجهود الذاتية تمهيدا لإعادة تشغيله، يرافقه المهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق، وناصر النجار نائب رئيس المدينة ، والعميد طارق عرفان مدير المواقف الموحدة والمهندس عمر حافظ ممثل شركة مياة الشرب ، و المهندسة نجلاء حافظ مدير وحدة متابعة المشروعات بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ أعمال تركيب الانترلوك بمنطقة محيط السوق ، ومتابعة تأهيل الصرف العمومي داخل وخارج السوق وتنظيم المداخل والمخارج وأماكن تسكين الباعة داخل السوق بما يسمح بتنظيم الحركة داخل السوق.

وعلى هامش الجولة، تفقد نائب المحافظ موقف سيارات الأجرة للضبعة ورأس الحكمة، ومتابعة انتظام حركة السيارات بالموقف، ووجه بضرورة الالتزام بالتواجد داخل الموقف حفاظا على الشكل الحضاري.

وأكد نائب المحافظ، أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم منطقة وسط البلد، واستعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدينة مرسى مطروح، بما يتناسب مع مكانتها كمدينة سياحية تستقبل الزائرين على مدار العام، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية وسرعة إنجاز الأعمال.

من ناحية أخرى ، وفى وقت سابق قام الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل، بعدد من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بمدينتي العلمين والضبعة.

حيث بدأت الجولة بتفقد المدرسة المصرية اليابانية، ومدرسة العلمين الرسمية للغات بالعلمين الجديدة وبالتنسيق مع جهاز مدينة العلمين الجديدة برفقة الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس مجاهد نجم مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة نجلاء حافظ مدير متابعة المشروعات بالمحافظة ووفاء نائب رئيس مدينة العلمين.

وخلال الجولة وجه نائب المحافظ الشكر لرئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة على حسن الاستقبال والتعاون ومعدلات الإنجاز فيما شاهده من مشروعات داخل المدينة السياحية مؤكدا على الدور الحيوي لوزارة الإسكان في تنمية المنطقة بما يعود بالنفع على المحافظة.

كما شملت الجولة تفقد مدرسة غرب الضبعة، ومدرسة الضبعة الجديدة تعليم أساسي بمركز الضبعة بحضور اللواء ياسر عامر رئيس مركز ومدينة الضبعة ، والمهندس مجاهد نجم مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة نجلاء حافظ مدير متابعة المشروعات بالمحافظة والاستاذ فرج دابيل مدير الادارة التعليمية بالضبعة.

وخلال الجولة، أكد نائب المحافظ على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، بما يضمن دخول المدارس الخدمة في التوقيتات المحددة، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء المحافظة، مشيدا بما شاهده من جودة أعمال، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية لكافة مشروعات قطاع التعليم في إطار دعم الدولة لمنظومة التعليم.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات مرسي مطروح تطوير

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

محمد صلاح وسلوت

رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان

محسن صالح

محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

محمد رمضان ومحمد صلاح

محمد رمضان يوجّه رسالة قوية لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول.. ماذا قال؟

وزير السياحة والآثار

الآثار تبدأ في تنفيذ مشروع ترميم مسجد سيدي مدين الأشموني والعيون

وزيرتا التنمية المحلية والتضامن

التنمية المحلية: تعميم مشروع روضة السودان في المناطق عالية الكثافة السكانية

وزيرة التضامن

وزيرتا التضامن والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون المجمع الخدمي بروضة السودان

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

