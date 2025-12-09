محافظ مطروح يتابع إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح في إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة.

وتابع محافظ مطروح تمركز سيارات ومعدات الجهات المعنية من شركه مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومراكز المدن والحماية المدنية ببعض المناطق لسحب تجمعات مياه الأمطار، بعدما شهدت المحافظة من فجر اليوم الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها إنخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار من غزيرة إلى متوسطة على عدد من مدن المحافظة .

وشدد محافظ مطروح على تأهب جميع الأجهزة المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والحماية المدنية والمرور الميدانى لمتابعة الإسراع في إزالة تراكمات مياه الأمطار من جميع المناطق خاصة نقاط تجمعات المياه لتيسير حركة السيارات والمواطنين.

واشار الى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة، و على رقم الخط الساخن ، أو على الرقم الأرضى فى ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

وكان محافظ مطروح قد أصدر قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء فى جميع مدارس مطروح التعليمية و الأزهرية نظرا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة حرصا على سلامة الطلاب.