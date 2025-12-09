قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعطيل الدراسة بسبب الطقس في مطروح..استمرار فرص سقوط الأمطار على أنحاء من البلاد
فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
محافظات

محافظ مطروح يتابع إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع

رفع تجمعات مياه الامطار بمطروح
رفع تجمعات مياه الامطار بمطروح
ايمن محمود

تابع  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح في  إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة.

وتابع محافظ مطروح  تمركز سيارات ومعدات الجهات المعنية من شركه مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومراكز المدن والحماية المدنية ببعض المناطق  لسحب تجمعات مياه الأمطار، بعدما شهدت  المحافظة  من فجر  اليوم الثلاثاء  حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها  إنخفاض  فى  درجات الحرارة وسقوط أمطار  من غزيرة  إلى متوسطة   على عدد من مدن المحافظة .

وشدد محافظ مطروح  على تأهب جميع الأجهزة المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والحماية المدنية والمرور الميدانى لمتابعة الإسراع في إزالة تراكمات مياه الأمطار  من جميع المناطق خاصة نقاط تجمعات المياه لتيسير حركة السيارات والمواطنين. 

واشار الى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة  غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة  على مدار 24 ساعة، و على رقم الخط الساخن ، أو على الرقم الأرضى    فى ظل  حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

وكان  محافظ مطروح  قد  أصدر قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء فى جميع مدارس مطروح التعليمية و الأزهرية نظرا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة حرصا على سلامة الطلاب.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح طقس امطار

