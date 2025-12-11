الصقيع يطرق الأبواب.. أمطار خفيفة ورياح قوية وحرارة تحت المعدل

تشهد البلاد اليوم طقسًا شتويًا مائلًا للبرودة، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار الجوية التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد.

شبورة مائية كثيفة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه كان هناك شبورة مائية فى فترات الصباح الباكر، والتي تكون موجودة على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة على بعض الطرق، وتتلاشي مع سطوع أشعة الشمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك اليوم فرص لسقوط الأمطار قد تكون أقل من الأيام الماضية، هناك تساقط أمطار على القاهرة الكبري وتكون خفيفة، وتتساقط أمطار متوسطة فى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ومناطق من محافظات شمال الوجه البحري، وتمتد لخفيفة إلى متوسطة فى الأماكن الموجودة فى السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة فى المحافظات الداخلية ولا تكون مؤثرة تماما.

درجات حرارة أقل من المعدلات

وتابعت أن درجات الحرارة تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، وتصل العظمي على القاهرة الكبري نهارا إلى 19 إلى 20 درجة مئوية، لافتة إلى أنه خلال النهار الأجواء شتوية معتدلة تماما فى أغلب المحافظات، وباردة إلى شديدة البرودة ليلا، خاصة الليل المتأخر والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن اليوم من المتوقع نشاط للرياح، وتصل سرعات الرياح ما بين ال30 إلى 35 كم على الساعة، خاصة على المحافظات الشمالية، وبالتالي يزيد من الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة.