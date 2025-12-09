الحل قريب أوي | رسالة عاجلة من وزير الرياضة للجماهير بشأن أرض الزمالك

تجاوب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع طلب الإعلامي أحمد موسى، والذي قال فيه: لي رجاء شخصي إن فيه ملايين من جماهير الزمالك متأثرين بموضوع أرض النادي، والنادي كبير وجماهيره محترمة وكحكومة لازم يكون فيه تدخل وحل للموضوع ونقولهم الموضوع اتحل.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن مسيرة النادي اللي ماشية بيها دلوقتي حريصين وعاوزينها تستمر، ومينفعش نختصر مشكلة النادي في قطعة أرض.

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رسالة مطمئنة إلى جماهير الزمالك وقال إن الإعلان سيتم في وقتها وسيكون قريبًا لأن نصف المشكلة تم حلها، وهناك مشكلة قانونية في موضوع الأرض، ونصبر عشان يكون الحل شامل أفضل من الحل المؤقت، قائلا: الحل قاب قوسين أو أدنى والمشكلة داخلة على تمام التمامين.

واختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه بعد أزمة الزمالك هنحل مشكلة الإسماعيلي وبعدين الاتحاد ودي الأندية الجماهيرية.