عيد الحب.. دليلك لاختيار الهدية المثالية حسب الأبراج

مع اقتراب عيد الحب، يحتار كثيرون في اختيار الهدية المناسبة لشريك الحياة، خاصة مع اختلاف الأذواق والشخصيات.

ويؤكد خبراء الأبراج أن معرفة البرج الفلكي قد تساعد في اختيار هدية تلامس القلب وتعكس الاهتمام الحقيقي.

برج الحمل يفضل الهدايا الجريئة والمختلفة، مثل العطور القوية أو التجارب غير التقليدية كرحلة مفاجئة أو خروجة مميزة.

أما برج الثور فيعشق الفخامة والراحة، وتناسبه الشوكولاتة الفاخرة، العطور الهادئة، أو الهدايا الكلاسيكية الأنيقة.

ويحب برج الجوزاء الهدايا الذكية والمتنوعة، مثل الكتب، الإكسسوارات العصرية أو الهدايا التي تحمل فكرة مبتكرة.

في حين ينجذب برج السرطان للهدايا العاطفية، كالصور التذكارية، الرسائل المكتوبة بخط اليد، أو أي هدية تحمل معنى شخصيًا.



أما برج الأسد فيعشق الاهتمام والهدايا اللافتة، مثل المجوهرات أو الهدايا الفاخرة التي تعكس مكانته الخاصة.

ويفضل برج العذراء الهدايا العملية والبسيطة، كالعطور الخفيفة أو الأدوات التي تفيده في حياته اليومية.

ويميل برج الميزان للهدايا الرومانسية والأنيقة، مثل الورود، العطور، أو الهدايا ذات الشكل الجمالي.

بينما يفضل برج العقرب الهدايا الغامضة والعميقة التي تحمل مشاعر قوية، مثل العطور الشرقية أو الهدايا ذات الطابع الخاص.

ويحب برج القوس الهدايا المرتبطة بالسفر والمغامرة، مثل الإكسسوارات العملية أو التجارب الجديدة.

أما برج الجدي فيفضل الهدايا الكلاسيكية والعملية، مثل الساعات أو القطع الرسمية الأنيقة.

وينجذب برج الدلو للهدايا غير التقليدية والمبتكرة، مثل الأدوات التكنولوجية أو الهدايا ذات الأفكار الغريبة.

وأخيرًا، يعشق برج الحوت الهدايا الرومانسية الحالمة، كالشموع المعطرة، العطور الناعمة، أو الهدايا المرتبطة بالفن والموسيقى.

ويجمع خبراء العلاقات على أن الهدية الأجمل في عيد الحب تظل تلك التي تحمل اهتمامًا صادقًا ومشاعر حقيقية، مهما كانت قيمتها المادية.