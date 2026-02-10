قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-2-2026
مسئول بالبيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية
دعاء الفجر يوم 22 شعبان.. كلمات تفتح أبواب المغفرة ابدأ بها يومك
أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات
تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد على بعض الخطوط مع بداية شهر رمضان المعظم| تفاصيل
سماع الشهود في محاكمة 25 متهما بقضية خلية الظاهر.. اليوم
الزمالك ليس وحده.. كواليس مثيرة عن الأزمة المالية داخل الأهلي
رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026 والشروط وأماكن الاختبارات
روسيا تشترط ضمانات أمنية إلزامية في أي معاهدة سلام مع أوكرانيا
عايز 70 مليون.. سهام صالح تكشف سبب عدم التزام إمام عاشور مع الأهلي
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات من حالة الطقس وانخفاض الرؤية
مرأة ومنوعات

عيد الحب.. دليلك لاختيار الهدية المثالية حسب الأبراج

هدايا عيد الحب
هدايا عيد الحب
ريهام قدري

مع اقتراب عيد الحب، يحتار كثيرون في اختيار الهدية المناسبة لشريك الحياة، خاصة مع اختلاف الأذواق والشخصيات. 

ويؤكد خبراء الأبراج أن معرفة البرج الفلكي قد تساعد في اختيار هدية تلامس القلب وتعكس الاهتمام الحقيقي.

برج الحمل يفضل الهدايا الجريئة والمختلفة، مثل العطور القوية أو التجارب غير التقليدية كرحلة مفاجئة أو خروجة مميزة.

أما برج الثور فيعشق الفخامة والراحة، وتناسبه الشوكولاتة الفاخرة، العطور الهادئة، أو الهدايا الكلاسيكية الأنيقة.

ويحب برج الجوزاء الهدايا الذكية والمتنوعة، مثل الكتب، الإكسسوارات العصرية أو الهدايا التي تحمل فكرة مبتكرة.

في حين ينجذب برج السرطان للهدايا العاطفية، كالصور التذكارية، الرسائل المكتوبة بخط اليد، أو أي هدية تحمل معنى شخصيًا.


أما برج الأسد فيعشق الاهتمام والهدايا اللافتة، مثل المجوهرات أو الهدايا الفاخرة التي تعكس مكانته الخاصة.

ويفضل برج العذراء الهدايا العملية والبسيطة، كالعطور الخفيفة أو الأدوات التي تفيده في حياته اليومية.

ويميل برج الميزان للهدايا الرومانسية والأنيقة، مثل الورود، العطور، أو الهدايا ذات الشكل الجمالي.

بينما يفضل برج العقرب الهدايا الغامضة والعميقة التي تحمل مشاعر قوية، مثل العطور الشرقية أو الهدايا ذات الطابع الخاص.

ويحب برج القوس الهدايا المرتبطة بالسفر والمغامرة، مثل الإكسسوارات العملية أو التجارب الجديدة.

أما برج الجدي فيفضل الهدايا الكلاسيكية والعملية، مثل الساعات أو القطع الرسمية الأنيقة.

وينجذب برج الدلو للهدايا غير التقليدية والمبتكرة، مثل الأدوات التكنولوجية أو الهدايا ذات الأفكار الغريبة.

وأخيرًا، يعشق برج الحوت الهدايا الرومانسية الحالمة، كالشموع المعطرة، العطور الناعمة، أو الهدايا المرتبطة بالفن والموسيقى.

ويجمع خبراء العلاقات على أن الهدية الأجمل في عيد الحب تظل تلك التي تحمل اهتمامًا صادقًا ومشاعر حقيقية، مهما كانت قيمتها المادية.

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
شريف سلامة
