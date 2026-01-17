يونايتد ضد السيتي.. الشوط الأول ينتهي بلا أهداف في ديربي مانشستر

انتهى الشوط الأول من ديربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، على ملعب أولد ترافورد، بالتعادل السلبي.

وكان السيتي الأكثر استحواذًا على الكرة بنسبة تجاوزت 70%، وحاول عدة مرات الوصول إلى مرمى الشياطين الحمر عبر هجمات منظمة من الأطراف، إلا أن دفاع مانشستر يونايتد بقي صامدًا، وتألق الحارس سيني لامينس في صد عدة محاولات خطيرة، أبرزها تصديه لتسديدة رأسية من م. آليين.

على الجانب الآخر، حاول مانشستر يونايتد خلق فرص من الهجمات المرتدة، وتمكن في الدقيقة 32، من تسجيل هدف أول، إلا أن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو (VAR) بسبب التسلل.

وعند الدقيقة 40، أحرز برونو فيرنانديز هدفًا رائعًا، لكن الكرة أيضًا أُلغيت بداعي التسلل، ليظل الشوط الأول خاليًا من الأهداف.

كما شهد الشوط الأول عدة تدخلات قوية من لاعبي الفريقين، من بينها مخالفات ضد لوك شاو وديوجو دالوت من مانشستر يونايتد، وضد رودري وبرونو فيرنانديز من السيتي، دون أن تُسفر عن بطاقات حمراء أو أهداف.

وكشف المدرب مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلى جانب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي للفريقين لمواجهة الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: لامينز.

خط الدفاع: ماجواير، مارتينيز، لوك شو.

خط الوسط: دالوت، ماينو، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، مبيومو، ديالو.

فيما بدأ المان سيتي بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: لويس، خوسانوف، ألين، آكي.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، فودين.

خط الهجوم: دوكو، هالاند، سيمينيو.

وتأتي المواجهة في توقيت حساس للفريقين، حيث يدخل مانشستر سيتي اللقاء منتشيًا بعودته إلى سكة الانتصارات عبر بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، بعدما عانى في الفترة الماضية من سلسلة تعادلات في الدوري أبعدته عن صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط، ما يدفعه للدخول بقوة من أجل مواصلة مطاردة القمة.

ويحتل السيتيزنز المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، ويأمل في حصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع المتصدر والإبقاء على حظوظه كاملة في المنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض مانشستر يونايتد الديربي في ظل ظروف صعبة، تحت قيادة مدربه الجديد مايكل كاريك، بعد تراجع النتائج مؤخرًا، حيث ودّع الفريق بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الخسارة أمام برايتون، إلى جانب الاكتفاء بثلاثة تعادلات متتالية في الدوري.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السابع في جدول الترتيب، ويسعون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل استعادة الثقة، وتصحيح المسار، والاقتراب من المراكز المؤهلة للمربع الذهبي، في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول أمام الغريم الأزرق.