رياضة

ناقد رياضي: المركز الرابع «إنجاز إيجابي».. ومنتخب مصر قدّم بطولة كبيرة

منتخب مصر
رباب الهواري

قال محمود شوقي، الناقد الرياضي، إن تواجد منتخب مصر في المركز الرابع يُعد أمرًا إيجابيًا في ظل الظروف والتحديات التي واجهها الفريق خلال بطولة أمم أفريقيا، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب بذل أقصى ما لديه من جهد مع اللاعبين طوال مشوار البطولة.

وأوضح “شوقي”،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن العلاقة داخل معسكر منتخب مصر كانت جيدة للغاية، وشهدت حالة من الانضباط والاستقرار، وهو ما ساهم في تجنب الأزمات والأحداث السلبية التي كانت تظهر في معسكرات سابقة، مشيرًا إلى أن هذه الأجواء الإيجابية انعكست بشكل واضح على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وأكد “شوقي” أنه يتفق تمامًا مع تصريحات الكابتن حسام حسن بشأن ملف اللاعبين المحترفين، معتبرًا أن حديثه كان واقعيًا وصحيحًا، خاصة في ظل وصول منتخب مصر إلى المربع الذهبي اعتمادًا على لاعبين محليين، وهو ما يحسب للجهاز الفني وللاعبين على حد سواء.

وأشار “شوقي” إلى أن هذا الإنجاز يُثبت قدرة العناصر المحلية على المنافسة القوية، متى توفرت الثقة والانضباط والعمل الجاد داخل المنظومة الفنية.

وتحدّث “شوقي” عن مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا، مؤكدًا أن الحظ لم يكن حليف الفراعنة خلال اللقاء، إلى جانب وجود بعض التحفظات لديه على عدد من الأمور المتعلقة بـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موضحًا أنه سيكشف تفاصيلها في وقت لاحق.

كما أشار شوقي إلى أن الجالية السنغالية في المغرب تواجدت بأعداد كبيرة داخل المدرجات، وهو ما شكّل عامل دعم واضح لمنتخب السنغال خلال مبارياته في البطولة.

وأشاد “شوقي” بالدور الذي قام به الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أنه وفر جميع سبل الراحة والدعم لمنتخب مصر طوال منافسات بطولة أمم أفريقيا، وهو ما ساعد الجهاز الفني واللاعبين على التركيز الكامل داخل الملعب.

وأضاف شوقي أن حسام حسن قدم بطولة كبيرة على المستوى الفني، ونجح في إدارة الفريق بشكل مميز رغم ضيق الوقت وكثرة التحديات.

واختتم محمود شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة النهائي بين المغرب والسنغال ستكون في غاية الصعوبة،  خاصة في ظل الأحداث السابقة التي تعرض لها منتخب السنغال من جانب اللجنة المنظمة للبطولة، وهو ما قد يلقي بظلاله على المشهد الختامي للمنافسات.

